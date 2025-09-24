Zagrebački vatrogasci morali hitno interveniti čak dva puta u tri minute i osloboditi zaključanu djecu

Zagrebački vatrogasci imali su dvije intervencije u samo nekoliko minuta, a obje su se ticale djece koja su ostala zaključana u automobilima. Prva je intervncija bila u Ulici Radnički dol u 12.17, a druga u 12.20 u Soblinečkoj ulici na istoku grada. U oba slučaja vrata su otvorena bez štete, a vatrogasci napominju da nije riječ o slučajevima zanemarivanja djece, već o situacijama na koje upozoravaju i sami proizvođači automobila.

"Moderni automobili često imaju automatske funkcije zaključavanja (tzv. autolock ili walk-away lock), zbog čega dijete može slučajno ostati zaključano unutra. Moguće situacije:

Automatsko ponovno zaključavanje – vozilo se samo zaključava ako se nakon otključavanja vrata ne otvore unutar 30–60 sekundi.

Zaključavanje pri udaljavanju – automobil se zaključava kada se ključ/fob udalji; ako je ključ vani, a dijete unutra, vrata ostaju zaključana.

Slučajno ručno zaključavanje – dijete može pritisnuti gumb ili povući ručicu brave dok je ključ izvan automobila.

Elektronika ili pogreška korisnika – kvar elektronike ili ostavljanje ključa u prtljažniku može neočekivano zaključati sva vrata.

Preporuke iz automobilske industrije: Uvijek uzmite ključ sa sobom, čak i kad izlazite nakratko. Upoznajte se s funkcijama zaključavanja svog automobila i po potrebi ih prilagodite", poručili su vatrogasci u objavi na Facebooku.