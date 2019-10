Zagreb u užem izboru za najbolji turistički film na svijetu, pogledajte ga i glasajte...

"Dubrovnik riviera" dobitnik je Grad Prixa za najbolji film na 8. Zagreb Tour Film Festivalu.

Proglašeno je to sinoć na finalnoj večeri ovog festivala turističkog filma koji promovira destinacije iz cijelog svijeta. U organizaciji zagrebačke turističke zajednice i Balduči filma natjecalo se 300 filmova, a bilo ih je iz Španjolske, Portugala, Saudijske Arabije, Japana, Ekvadora, Brazila... Nagrađen je, među ostalima, i film TZ Zagreba "We love Zagreb". Osvojio je 1. mjesto u kategoriji filmova turističkih zajednica (Turist Destination Film City) te 3. mjesto u kategoriji "Best Croatian Film", odnosno najboljeg hrvatskog filma.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Time su i Zagreb i Dubrovnik, zajedno sa svim gradovima koji su osvojili prvo mjesto u nekoj od četiri kategorije dobili šansu da se natječu za najbolji turistički film na svijetu. Zagrebački festival turističkog filma, naime, dio je međunarodnog udruženja filmskih festivala CLIFFT. Nakon što filmski festivali u ostalim gradovima tijekom godine izaberu svoje pobjednike, oni se natječu na "festivalu festivala" koji se u prosincu odvija u Beču. Pobjednika bira publika i to glasovanjem na linku.

Nagradu za životno djelo međunarodni žiri dodijelio je, pak, Dagmar Meneghello, svjetski poznatoj kolekcionarki, nekad novinarki, koja na otočiću Sv. Klement okuplja umjetnike te već pedeset godina na njega dovodi kulturne događaje i time promovira hrvatsku umjetnost.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Ona je zapravo preteča kulturnog turizma, koja je iz glavnog grada zbog ljubavi otišla na maleni otočić u hvarskom arhipelagu, a potom je tijekom cijelog svog života tamo "dovodila" Zagreb i zagrebačku kulturu – rekla je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld. Da je uopće svih tih godina opstala na nekad nenaseljenom otoku bez struje i vode i sama Dagmar Meneghello smatra jednim od svojih najvećih uspjeha.

- Nije bilo lagano biti čuvar otoka, pogotovo zimi, kad je život tamo jako težak. Kad sam počela raditi kao novinar, željela sam putovati, biti građanin svijeta. No onda sam 1965., kad sam imala 22 godine, upoznala Tota. Zbog ljubavi sam promijenila želje i u početku se borila protiv dolaska na otok. No suprug je bio odlučan i rekao: "Ako želiš mene, moraš uzeti otok". I tako sam Zagreb zamijenila za život na moru – govori Dagmar Meneghello, koja je tamo odgojila troje djece - sina Eugena Tota od milja zvanog Đenko, kćeri Rominu i Tarin.