Veliki ste zaljubljenik u modu? Ovo bi vas moglo zanimati: Na Trešnjevci niz susreta koji istražuju suvremene pristupe odijevanju

Centar za kulturu Trešnjevka pokrenuo je novi programski ciklus "Lica kulture – Moda", koji kroz niz raznovrsnih aktivnosti pruža interdisciplinarni uvid u fenomen mode i odijevanja. Program se realizira u obliku predavanja, razgovora, radionica, filmskih večeri, čitalačke večeri i vođene šetnje gradom.

Program tako otvara niz susreta koji istražuju suvremene pristupe modi. Bit će predstavljeni primjeri održivih modnih praksi, uključujući rad Instituta održive mode u Koprivnici, uz sudjelovanje Ivane Biočin. O muzealizaciji mode govorit će muzejska savjetnica Maja Arčabić iz Muzeja grada Zagreba, kroz osvrte na ostavštine krojačkog salona Žuži Jelinek, dizajnerskog rada Zdenka Krpana u tvornici Kamensko te modnog ateljea Nataša Vesne i Drage Muhića. U okviru programa gostuje dr. sc. Giulia Mensitieri, koja će u online predavanju na engleskom jeziku "Lucky to be there? Behind glitter capitalism, ethnographic insights into luxury creative labour" prikazati kritički uvid u luksuznu modnu industriju kroz najnovija etnografska istraživanja.

Povijesna dimenzija mode bit će predstavljena kroz predavanje kustosice Petre Husain Pustaj, povodom nadolazeće izložbe "Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874.–1939.)". Dr. sc. Duje Kodžoman govorit će o znanstvenim pristupima modnom dizajnu, s fokusom na emocionalni dizajn, nakon čega slijedi razgovor o autorskim praksama. Na čitalačkoj večeri, koju uređuje Tea Kantoci, nezavisna kustosica, u fokusu će biti tekst britanske teoretičarke Angele McRobbie, koja istražuje modu kao prostor izražavanja identiteta, slobode i otpora.

Publika će moći pogledati film "Tko ste vi, Polly Maggoo?", redatelja Williama Kleina, satirični prikaz svijeta mode, glamura i medija.

Drugi film, "Slikarica" donosi priču o umjetnici Anni Paparatti i njezinu ponovnom otkrivanju kroz suradnju s modnom kućom Dior 2021. godine.

Program nudi i praktične sadržaje – radionicu prirodnog bojenja tkanine biljem, pod vodstvom Vedrane Peček, te radionicu "FASHION CEO – fanzine izdanje", gdje će polaznici s Brunom Jakupović i Paulom Tončić izrađivati fanzine na temu mode. Ciklus završava vođenom šetnjom kroz Zagreb s Martom Basch, koja povezuje urbani prostor s poviješću modne i tekstilne industrije, uključujući posjete suvremenim modnim lokacijama. Detalji programa, koji traje do 14. lipnja, objavljivat će se tjedno. Sudjelovanje je besplatno, uz prethodnu prijavu za pojedina događanja.

Program financijski podržavaju Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.