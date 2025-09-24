Velika Gorica: Pješakinja ozlijeđena u prometnoj nesreći, policija traži svjedoke

Jučer, 23. rujna, oko 19.20 sati u Velikoj Gorici na raskrižju Zagrebačke, Ulice kneza Ljudevita Posavskog i Zadarske dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil Toyota Yaris bijele boje i pješakinja. U nesreći je pješakinja lakše ozlijeđena. Kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće, Policijska uprava poziva svjedoke događaja da se jave na broj telefona 01/6221-144 ili na broj 192.
