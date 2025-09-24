U tijeku uhićenja na području Zagreba, Virovitice i Slatine zbog sumnje u korupciju

U tijeku su nova uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, priopćio je USKOK. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska. Neslužbeno doznajemo da su uhićeni jedan odvjetnik i dva policajca, a osumnjičene su ukupno četiri osobe.
Navedene radnje provode se u Zagrebu, Virovitici i Slatini, u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, dodaje USKOK.
kada bi uhitili, kako dobro zvuči ovo uhitili , probajte nekoliko puta brzo izgovoriti uhitili , top.... sve koji su korumpirani ostali bi svi stali na Jabuku.