Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA AKCIJA USKOK-a

U tijeku uhićenja na području Zagreba, Virovitice i Slatine zbog sumnje u korupciju

Najnovija vijest
Autori: Ivana Jakelić, Vecernji.hr
24.09.2025.
u 08:41

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska

U tijeku su nova uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, priopćio je USKOK. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska. Neslužbeno doznajemo da su uhićeni jedan odvjetnik i dva policajca, a osumnjičene su ukupno četiri osobe. 

Navedene radnje provode se u Zagrebu, Virovitici i Slatini, u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, dodaje USKOK. 

Ključne riječi
USKOK korupcija uhićenja

Komentara 6

Pogledaj Sve
FA
FACA00
08:47 24.09.2025.

kada bi uhitili, kako dobro zvuči ovo uhitili , probajte nekoliko puta brzo izgovoriti uhitili , top.... sve koji su korumpirani ostali bi svi stali na Jabuku.

AN
AnimaTor
08:49 24.09.2025.

Jel to opet u vezi sa Hrvatskim Šumama ????

HR
hrza
09:04 24.09.2025.

A da ti istražitelji USKOKA malo odu na godišnji odmor? Mnogo su utripovali.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Drama u zagrebačkoj školi u Prečkom: Počeo očevid u školi, hitna još dežura ispred škole
Video sadržaj
OPTUŽEN I ZA TEŠKO UBOJSTVO

Počinje suđenje 20-godišnjaku zbog tragedije u školi u Prečkom, terete ga za 55 djela

Tijekom istrage je bio psihijatrijski vještačen i vještaci su utvrdili da je bio neznatno smanjeno ubrojiv u trenutku kada je počinio sve za što ga se tereti. Jedno vrijeme je bio i Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS), pa će vjerojatno iskaz i nalaz psihijatrijskog vještaka biti najvažniji dokaz tijekom suđenja jer će o stavu vještaka o mladićevoj (ne)brojivosti u trenutku počinjenja nedjela ovisiti i ishod suđenja.

Učitaj još