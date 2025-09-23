Novi detalji slučaja koji je potresao Zagreb: Primalja iz Austrije ostala bez licence prije više od 20 godina

Austrijanka (69) uhićena je početkom rujna, nakon što je kao primalja asistirala kod kućnog poroda u Zagrebu, pri čemu je jedan od blizanaca preminuo. Kleine Zeitung piše kako su hrvatski mediji izvijestili da je Austrijanka posjedovala EU certifikat koji joj omogućuje rad u inozemstvu, no kako je informaciju demantiralo Austrijsko vijeće primalja (ÖHG). "Ne postoji 'međunarodno certificirana' primalja. Takva certifikacija ne postoji ni u Austriji ni u Europskoj uniji.“ Austrijski medij piše i kako kućni porodi nisu zabranjeni u Hrvatskoj, no da hrvatske primalje smiju raditi isključivo u medicinskim ustanovama.

Ako austrijska primalja želi raditi u inozemstvu, može zatražiti 'Potvrdu o dobrom statusu' od ÖHG-a. Takav certifikat potvrđuje da primalja zakonito obavlja svoju profesiju i da joj do datuma potvrde nije oduzeta profesionalna licenca, pojasnilo je Vijeće primalja. Međutim, licencu mora izdati zemlja u kojoj primalja namjerava prakticirati. Takav zahtjev 69-godišnjakinja nije podnijela, piše Kleine Zeitung te dodaje kako certifikat ne bi ni mogao biti izdan.

"Ime i identitet žene koja je vodila ovaj kućni porod potvrdilo je ÖHG-u Ministarstvo vanjskih poslova. Stoga možemo objaviti da joj je prije više od 20 godina oduzeta profesionalna licenca te od tada nema pravo obavljati posao primalje u Austriji.“ Razlog oduzimanja licence ÖHG ne smije otkriti.

Iako je identitet žene poznat ÖHG-u, do sada protiv 69-godišnjakinje u Hrvatskoj nije podignuta optužnica, pa se ne smiju otkriti detalji koji bi omogućili zaključke o njezinom identitetu. Za oduzimanje licence potrebni su ozbiljni prekršaji, potvrdilo je Vijeće primalja za Kleine Zeitung. Asistencija kod poroda blizanaca, kakvu je Austrijanka obavila u Hrvatskoj, bila bi nezakonita i u Austriji.