HITNE SLUŽBE NA TERENU

U Zagrebu iscurila žuta tekućina, građani prijavili: 'Peku nas oči'

Zagreb: Intervencija vatrogasaca zbog curenja kemikalija
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
18.09.2025.
u 13:21

U zgradi je, kako su otkrili na mjestu događaja, živio kemičar, a tekućina koja je iscurila je benzen

Nekolicina ljudi okupila se danas prijepodne u Vrtlarskoj ulici u Zagrebu nakon dojave da curi žuta tekućina te da zbog nje stanovnike peku oči. Na teren su izišle dežurne službe.

Kako su nam potvrdili zagrebački vatrogasci, zaprimili su dojavu građana koji su tijekom čišćenja tavanskog prostora naišli na vreću iz koje je iscurila tekućina žute boje. Zbog toga, dodali su, više ne mogu pristupiti prostoru jer ih peku oči te ne znaju koliko tekućine ima ni o kojoj se točno tvari radi.

Inače, u objektu je, kako su otkrili na mjestu događaja, živio kemičar, a tekućina koja je iscurila je benzen.

"U odijelima za potpunu zaštitu iznijeli smo tvar van na siguran prostor te dogovorili s policijom o daljnjem zbrinjavanju. Tvar smo zbrinuli u posudi na otvorenom, a na tavanu smo pronašli još nekoliko zatvorenih boca. Policija će dalje angažirati tvrtku za zbrinjavanje", kažu zagrebački vatrogasci.
