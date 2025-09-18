Kod Svete Nedjelje teško ozlijeđen 33-godišnji stranac: trojica napadača pobjegla, policija traga za njima

PROČEŠLJALI SMO KATALOG

Imamo cijene i ostale detalje: Istražili smo koliko ćete platiti za najam gradske dvorane ili ureda

Na stranici je cijeli popis, zajedno s fotografijama i važnim informacijama, a mogu se ondje pregledati i dostupni termini te napraviti rezervacije. Cjenik vrijedi neovisno o površini, što znači da je tarifa ista bilo da je riječ o sobici od desetak ili uredu od 50 četvornih metara, dokle god su u istoj kategoriji uređenosti.