Kod Svete Nedjelje teško ozlijeđen 33-godišnji stranac: trojica napadača pobjegla, policija traga za njima

U utorak oko 20 sati, na području Svete Nedjelje trojica zasad nepoznatih počinitelja fizički su napala 33-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, javlja Policijska uprava zagrebačka (PUZ). Napad je policiji prijavljen dan kasnije. Muškarac je u napadu teško ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pronašli počinitelji.
