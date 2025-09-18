Naši Portali
U VEČERNJIM SATIMA

Kod Svete Nedjelje teško ozlijeđen 33-godišnji stranac: trojica napadača pobjegla, policija traga za njima

policija ilustracija
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
18.09.2025.
u 11:24

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pronašli počinitelji.

U utorak oko 20 sati, na području Svete Nedjelje trojica zasad nepoznatih počinitelja fizički su napala 33-godišnjeg stranog državljanina s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj, javlja Policijska uprava zagrebačka (PUZ). Napad je policiji prijavljen dan kasnije. Muškarac je u napadu teško ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i pronašli počinitelji.
Ključne riječi
Sveta Nedjelja Zagreb

