Imamo cijene i ostale detalje: Istražili smo koliko ćete platiti za najam gradske dvorane ili ureda

Prostor je u odličnom stanju, nalazi se u prizemlju, s pločicama na podu i urednim sanitarnim čvorom. Opremljen je osnovnim uredskim namještajem i stolcima, što omogućuje funkcionalno korištenje odmah po ulasku. Pogodan je za uredske djelatnosti, sastanke ili administrativni rad. Uređen je jednostavno i uredno te pruža praktično radno okruženje... Ovako je na novoj gradskoj web-platformi prostorimjesne.zagreb.hr opisana dvorana u Ilici 181 na Črnomercu koju koristi Mjesni odbor Šestinski dol – Vrhovec, a stanovnici metropole sad je, kao i dvjestotinjak drugih prostora, mogu unajmiti za sastanke, treninge, kreativne radionice i slične aktivnosti. Na stranici je cijeli popis, zajedno s fotografijama i važnim informacijama, a mogu se ondje pregledati i dostupni termini te napraviti rezervacije.