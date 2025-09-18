Naši Portali
PROČEŠLJALI SMO KATALOG

Imamo cijene i ostale detalje: Istražili smo koliko ćete platiti za najam gradske dvorane ili ureda

Autor
Hana Ivković Šimičić
18.09.2025.
u 09:13

Na stranici je cijeli popis, zajedno s fotografijama i važnim informacijama, a mogu se ondje pregledati i dostupni termini te napraviti rezervacije. Cjenik vrijedi neovisno o površini, što znači da je tarifa ista bilo da je riječ o sobici od desetak ili uredu od 50 četvornih metara, dokle god su u istoj kategoriji uređenosti.

Prostor je u odličnom stanju, nalazi se u prizemlju, s pločicama na podu i urednim sanitarnim čvorom. Opremljen je osnovnim uredskim namještajem i stolcima, što omogućuje funkcionalno korištenje odmah po ulasku. Pogodan je za uredske djelatnosti, sastanke ili administrativni rad. Uređen je jednostavno i uredno te pruža praktično radno okruženje... Ovako je na novoj gradskoj web-platformi prostorimjesne.zagreb.hr opisana dvorana u Ilici 181 na Črnomercu koju koristi Mjesni odbor Šestinski dol – Vrhovec, a stanovnici metropole sad je, kao i dvjestotinjak drugih prostora, mogu unajmiti za sastanke, treninge, kreativne radionice i slične aktivnosti. Na stranici je cijeli popis, zajedno s fotografijama i važnim informacijama, a mogu se ondje pregledati i dostupni termini te napraviti rezervacije.

