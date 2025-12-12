Novi potres pogodio sjeveroistočni dio Japana, izdano upozorenje za tsunami

Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami. Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.
Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra. Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.
