Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
MAGNITUDE 6,7 PO RICHTERU

Novi potres pogodio sjeveroistočni dio Japana, izdano upozorenje za tsunami

EMSC
VL
Autor
Duška Gerić Koren/Hina
12.12.2025.
u 06:05

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra

Potres magnitude 6.7 pogodio je u petak sjeveroistočni dio Japana te je Japanska meteorološka agencija izdala upozorenje za tsunami. Potres se dogodio u 11.44 ujutro na dubini od 20 km u priobalnom području prefekture Aomori, nekoliko dana nakon što je isto područje pogodio snažniji potres magnitude 7,5.

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje za mogući tsunami do visine od 1 metra. Javna televizija NHK javila je da je potres bio slabiji nego onaj u ponedjeljak, a vlasti su izvijestile da nisu otkriveni poremećaji u radu nuklearnih elektrana na tom području.
Ključne riječi
potres Japan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!