ZAJEDNICA AKTIVNIH GRAĐANA

Zagrebački učenici predložili, gradonačelnik prihvatio: Ovaj pilot-projekt kreće nagodinu

Zagreb: Tomislav Tomašević obišao Centar za upravljanje prometom
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
10.12.2025.
u 14:31

Ove školske godine provodi se u 63 osnovne i 17 srednjih škola. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da se na početku provođenja u ZAG uključilo 15-ak škola, te da svake godine raste broj uključenih škola i učenika. Prošle godine ZAG je pohađalo oko 1200, a ove godine više od 1700 učenika.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je najavio da će se u 2026. provesti pilot projekt kojim će se mjesec dana zagrebačkim učenicima i mladima do 18 godina omogućiti besplatan ulaz u muzeje grada, baš kao što su to predložili učenici uključeni u projekt ZAG. Riječ je o fakultativnom predmetu Zajednica aktivnih građana (ZAG), a učenici zagrebačkih osnovnih i srednjih škola koji su ga odabrali predstavili su u Staroj gradskoj vijećnici rezultate pet projekata, među kojima je bio i "Mum" - projekt učenika Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije, cilj kojega je besplatan ulaz u zagrebačke gradske muzeje za sve učenike i mlade do 18 godina.

"To znači, bez obzira iz kojeg dijela grada dolazite, koliko imate novca ili koje su mogućnosti vaše obitelji - kultura treba biti jednako dostupna svima", poručili su.  Gradonačelnik Tomašević rekao je da je za to potrebno izdvojiti 3,5 milijuna eura godišnje pa treba vidjeti kako to provesti budući da je proračun za 2026. već izrađen, a i nemaju svi mlađi od 18 godina osobnu iskaznicu. Zbog toga će, kaže, sljedeće godine uvesti samo jedan mjesec, kao pilot projekt. Kad se vidi kako to funkcionira, 2027. možda će se uvesti i da cijelu godinu gradski muzeji budu besplatni za sve mlađe od 18, najavio je. Još je jedan učenički projekt dobio konkretnu potporu Tomaševića. Riječ je o projektu učenika Osnovne škole Nikole Tesle "Taktilna slikovnica" za slabovidne osobe. Slikovnica "Mucko otkriva svijet" izrađena je od filca, a riječ je o kornjači koja živi u njihovoj školi, no odlučila je istražiti svijet i putuje Europom. Cilj je potaknuti inkluziju i podići svijest o potrebama ranjivih skupina u društvu. 

Tomašević je istaknuo da je odabir teme za pohvalu, što govori o njihovoj empatiji i solidarnosti. S obzirom na to da se gradi nova centralna knjižnica Paromlin, rekao je kako bi volio da Knjižnice grada Zagreba sklope s njima ugovor da naprave taktilnu slikovnicu koju će onda pokazati na otvaranju Paromlina 2027. Istaknuo je da je cilj Knjižnica na svakom dječjem odjelu imati barem jednu taktilnu slikovnicu te je i druge škole potaknuo da ih izrađuju.  Učenici Osnovne škole Ivana Meštrovića predstavili su projekt "Sjena prijateljstva (Sigurna škola - sretna škola) o prevenciji vršnjačkog nasilja, a učenici Agronomske škole Zagreb predstavili su projekt "Multikulti fest" upoznavanja s tradicijom, kulturom i gastronomijom drugih država. Učenici Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija predstavili su projekt "Prostor za odmor učenika", u kojem su jednu prostoriju u školi, arhivu, preuredili za učenike.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić rekao je da je ZAG, koji se od školske godine 2022./2023. provodi u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, primjer kako se demokratske vrijednosti ne uče samo iz udžbenika nego i iskustveno, dijalogom, suradnjom i preuzimanjem odgovornosti. Ove školske godine provodi se u 63 osnovne i 17 srednjih škola. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da se na početku provođenja u ZAG uključilo 15-ak škola, te da svake godine raste broj uključenih škola i učenika. Prošle godine ZAG je pohađalo oko 1200, a ove godine više od 1700 učenika. 
Tomislav Tomašević Zagreb

