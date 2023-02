Turistički autobusi ostali bez dva ključna stajališta, odluka izazvala pobunu turističkih djelatnika

Potencijalni prometni kolapsi, produženje standardnog razgleda grada turističkim autobusom za najmanje sat vremena te potencijalno smanjenje broja turističkih grupa samo su neki od problema s kojima će se susresti zagrebački turistički vodiči ako na snazi ostane odluka o trajnom ukidanju stajališta u Palmotićevoj te parkirališta u Vončininoj.

Odluka koju je donio Sektor za promet Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet naišla je na otpor, a Udruga turističkih vodiča Grada Zagreba, Društvo turističkih vodiča Zagreba i Srednjohrvatske makroregije pokrenuli su i online peticiju na stranici peticijeonline.com.

Sektor za promet turističkim autobusima na raspolaganje im je pak dao tri supstitucijske lokacije, južnu stranu Starčevićevog trga na Glavnom kolodvoru, Mažuranićev trg te istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma, ali u opisu peticije pokretači tvrde kako bi provedba ove odluke mogla dovesti do niza organizacijskih i logističkih problema, što bi u vrlo kratkom roku moglo negativno utjecati na broj turističkih grupa u Zagrebu.

14.08.2019., Zagreb - Turisticki autobusi parkirani na Kaptolu pored Katedrale. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Smatramo da je za status Zagreba kao turističke destinacije od izrazite važnosti da turistički autobusi ponovno dobiju mogućnost zaustavljati se u Palmotićevoj ulici radi ukrcaja i iskrcaja turista te parkirati u Vončininoj ulici – također stoji u opisu, a naveli su i šest glavnih razloga.

Naime, standardni razgled grada predviđa, među ostalim, obilazak Kaptola i Gornjeg grada te najčešće traje dva sata, a uz novu odluku to bi se vrijeme povećalo za još jedan sat i to u svakom smjeru po pola sata dodatnog pješačenja. Turistički djelatnici smatraju kako bi to izazvalo negativne reakcije turista, odnosno otkazivanje razgleda.

Nadalje, većina turista nakon iskrcaja i prije razgledavanja u planu ima i stanku za WC, a nakon iskrcaja u Palmotićevoj na raspolaganju su imali javni WC u Cesarčevoj.

– Ukoliko Grad Zagreb ne uspostavi ponovno stajalište na Palmotićevoj, deseci, ponekad i stotine turista neće imati gdje obavljati fiziološke potrebe odmah nakon iskrcaja – dodaju u opisu.

Potencijalni prometni kolapsi

Do potencijalnih prometnih kolapsa došlo bi pak na Zelenom valu, Perkovčevoj te Mažuranićevu trgu ako će autobusi na toj lokaciji iskrcavati putnike ili parkirati, a problem bi time mogli stvoriti i ZET-ovoj liniji 118 koja se ne bi imala gdje zaustaviti. Ako bi pak, u slučaju parkinga na zagrebačkom Velesajmu, nakon svake grupe morali putovati iz centra te se vraćati, kolapsi bi nastajali na nekima od najvećih prometnih žila kucavica grada.

Usto, budući da je većina turističkih autobusa, popularnih "double-deckera" previsoka za prolazak kroz podvožnjake na Savskoj i Miramarskoj, do zastoja bi moglo doći i na aveniji Marina Držića, odnosno na Selskoj cesti.

Vončininu, koju su i do sada koristili kao parkiralište, ističu kao idealno rješenje jer vozačima autobusa omogućava da relativno blizu mjesta iskrcaja i ukrcaja pričekaju da grupa završi s razgledom. A kako i strane te domaće putničke agencije većinom imaju isplaniran vremenski plan kružnih putovanja u kojem nema mjesta za veće promjene, između ostaloga imajući u vidu radno vrijeme i obvezni odmor vozača.