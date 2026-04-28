Autom im u gužvi treba sat i pol, ali otkrili su kako iz Španskog do centra za 20 minuta! Koriste ovu kombinaciju

Oni koji žive na zapadu Zagreba dobro su upoznati sa svakodnevnim gužvama po Aleji grada Bologne, Ilici i Slavonskoj aveniji. Po pola sata do sat ponekad im treba da dođu do centra Zagreba ili udaljenijih kvartova, no, kako ističu na kvartovskoj stranici Špansko za svakoga, koja se bavi pitanjima na zapadu metropole, to ne mora biti tako. Oni su, tvrde, ustanovili da se od Vrapča do centra grada sada može doći za samo 20 minuta, i to koristeći se kombinacijom Bajsa i željeznice.

– Nakon uvođenja sustava Bajs, mnogi od vas javljali su se s istim prijedlogom da bi stanica s južne strane željezničke postaje Vrapče značajno olakšala svakodnevne migracije. Mjesni odbor Malešnica taj je zahtjev proslijedio Gradu i danas možemo reći da je nova stanica postavljena. Time se praktički zatvara jedna logična cjelina kretanja kvartom – Bajsom do vlaka, vlakom do grada.

Za većinu stanara to znači jednostavnu računicu: do stanice u Vrapču treba nekoliko minuta vožnje biciklom, a od tamo vlakom do Glavnog kolodvora svega 10 do 12 minuta. U praksi – od kućnog praga do centra grada za otprilike 20 minuta. Uz Bajs kao vezu do stanice i dalje po gradu, ova kombinacija postaje jedna od najjednostavnijih za svakodnevno kretanje. Jer kad znaš da si u centru za 20 minuta bez gužve, bez parkiranja i bez nervoze, teško se vraćaš na staro – poručili su u objavi na Facebooku.

Argumentu su pridodali izjavu putnika koji koriste tu kombinaciju prijevoza. – Otkako su prije koju godinu dovršili rekonstrukciju Zapadnog kolodvora, mi svi iz kuće do grada idemo isključivo vlakom. Ne znam kada smo zadnji puta išli autom. Vlak sad stiže na vrijeme, uredan je, brz, od postaje Vrapče do Glavnog kolodvora treba nam 10 minuta kada je sve OK, 15 ako vlak kod Glavnog treba pričekati da propusti neki drugi vlak. Za radnog dana su vlakovi redoviti, dok je vikendom, posebno nedjeljom, red vožnje prilično prorijeđen, ali sve se to da iskombinirati. A i natrag se uvijek možemo vratiti tramvaj+bus što je nedjeljom isto brzo, cca 25-30 minuta – ističe se u objavi.