Ovaj izlog u Masarykovoj desetljećima izgleda isto, znate li priču iza njega? 'Iako se tako zove, uopće ne prodaju cigarete'

Ovaj prostor, s malo pomaknutim stvarima u izlogu, stoji ovako više od 30 godina, piše jedan Zagrepčanin uz fotografiju lokala iz Masarykove 3. "U životu nisam vidio da je otvoren, niti sam vidio ikoga unutra. Koja je priča iza tog?", pita zajednicu na Redditu. "Sjećam se od kad sam bio klinac da sam tu prolazio i uvijek je izgledalo isto. Mene isto živo zanima priča iza toga", "Stari je znao lika koji je to držao kad sam bila klinka, bila sam unutra par put. Nemam pojma što je s tim sad ni di je on, raspitat ću se", "Ja sam prije dosta godina vidjela nekog da mete unutra tako da pretpostavljam da Phillip Morris ili tko god i dalje drži tu lokaciju. Zašto, nemam pojma", nizali su se komentari.

U jednom se, pak, objašnjava kako "nemaju direktne veze s Phillip Morrisom i prodajom hrane za dušu - cigareta". Riječ je, kaže ovaj komentator o marki odjeće koja se nekad zvala Marlboro Classics, a po novom MCS. "Bila i ostala dobra marka odjeće", piše, a slično stoji i u drugom komentaru: "Bio sam unutra prije jedno 20 godina jer mi je izgledalo cool. Jedino kaj se sjećam su mega skupe traperice, zapravo, mislim da sam tamo zadnji put vidi pravi traper". Marlboro Classics, sada poznat kao MCS, talijanski je modni brand osnovan 1980-ih, prepoznatljiv po "western" stilu i kvalitetnom traperu.