Učestali požari, ulasci u napuštene objekte i opasna dječja "igra" u derutnom kompleksu bivše mesne industrije Sljeme ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u ovom dijelu Sesveta. Građani upozoravaju kako se na toj lokaciji već dogodila tragedija, zabilježena su i ozljeđivanja, a situacija se i dalje ne mijenja. U Sesvetama, kažu nam, u strahu su da Sljeme ne doživi sudbinu Vjesnika. – Roditelji, opet ne znate gdje su vaša djeca! S ove pozicije već je bilo propadanja kroz trule azbestne ploče. Opetovano upozoravamo – poručuju iz udruge Zelene i plave Sesvete, ističući da se ne smije čekati nova nesreća kako bi se reagiralo. Posljednjih tjedana, kažu, ondje gotovo redovito izbijaju požari, osobito u večernjim satima, dok se napušteni objekti koriste bez ikakvog nadzora.
Derutni kompleks sve je bliže sudbini Vjesnika? Iz Grada su poručili da imaju plan
Nalazimo se u središtu četvrti u kojoj u radijusu od dva kilometra živi gotovo 45.000 ljudi, a imamo ovakav prostor, zapušten i opasan, ističu iz udruge Zelene i plave Sesvete
Komentara 7
Najava novog požara? Sasvim slučajnog, naravno...
Beton , željezo i staklo ne gore, ali ako je sve puno smeća , onda su dobre šanse za kvalitetan požar , ali ne baš toliko opasan da ugrozi statiku zgrade , je nisu tako visoke temperature. Vjesnik je dobarr primjer kako krimi skupine stručno pale , ruše i pelješe.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Plan je naručiti studiju. Nakon toga još barem njih nekoliko.