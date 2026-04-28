Derutni kompleks sve je bliže sudbini Vjesnika? Iz Grada su poručili da imaju plan

Učestali požari, ulasci u napuštene objekte i opasna dječja "igra" u derutnom kompleksu bivše mesne industrije Sljeme ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u ovom dijelu Sesveta. Građani upozoravaju kako se na toj lokaciji već dogodila tragedija, zabilježena su i ozljeđivanja, a situacija se i dalje ne mijenja. U Sesvetama, kažu nam, u strahu su da Sljeme ne doživi sudbinu Vjesnika. – Roditelji, opet ne znate gdje su vaša djeca! S ove pozicije već je bilo propadanja kroz trule azbestne ploče. Opetovano upozoravamo – poručuju iz udruge Zelene i plave Sesvete, ističući da se ne smije čekati nova nesreća kako bi se reagiralo. Posljednjih tjedana, kažu, ondje gotovo redovito izbijaju požari, osobito u večernjim satima, dok se napušteni objekti koriste bez ikakvog nadzora.