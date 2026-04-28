Stanovnici ovih kvartova imaju pravo na besplatne ZG vrećice, ali nisu jedini. Provjerite jeste li i vi na popisu

Stanovnici mjesnih odbora Hrelić, Jakuševec i Mičevec imaju pravo na besplatne plave ZG vrećice, a iz Zagrebačkog holdingu javljaju da ih se može preuzeti do 30. travnja, odnosno do četvrtka. – Vrećice se mogu preuzeti u poslovnicama Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, srijedom od 8 do 20 sati, Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak -petak od 7-14 sati).

Korisnici s područja Hrelića i Jakuševca vrećice mogu osobno preuzeti za svoje kućanstvo na temelju predočenog računa Zagrebačkog holdinga i osobne iskaznice. Korisnici s područja Mičevec vrećice mogu preuzeti za svoje kućanstvo/kućni broj uz predočenje osobne iskaznice – napominju u Holdingu.

Pravo na besplatne vrećice, podsjetimo, imaju i druge skupine stanovnika neovisno o tome gdje žive. Kućanstva u kojem stanuje dijete do tri godine koje koristi pelene mogu dobiti četiri paketa od 10 litara svakih šest mjeseci, a za dokazati pravo roditelji trebaju dostaviti rodni list djeteta te potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge. Pravo vrijedi tri godine od dana rođenja djeteta, s tim da se isto mora obnavljati svakih 6 mjeseci dostavom potvrde o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge ne starijom od 30 dana.

Besplatne vrećice mogu dobiti i kućanstva u kojima stanuje odrasla osoba koja koristi pelene, razna pomagala za urogenitalni sustav i obloge za rane. Kako bi dobili pravo korisnici trebaju dostaviti potvrdu liječnika da pacijentu ta pomagala trebaju, te potvrdu o prebivalištu osobe koja ih koristi. Osim liječnika, potvrda se može dobiti i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dostavom dokumentacije korisnik ostvaruje pravo na osam paketa vrećica od 10 litara za razdoblje od 6 mjeseci.

Oni koji redovito koriste reciklažna dvorišta ZG vrećice mogu dobiti ako svakog mjeseca, pet mjeseci za redom, ondje ostave svoj otpad. Može dobiti dva paketa vrećica od 10 litara. Konačno, pravo na besplatne vrećice imaju i oni koji redovito kompostiraju, a za to trebaju potpisati izjavu o kompostiranju otpada i dopustiti Čistoći da, po potrebi, izvrši terensku provjeru. Ostvaruju pravo na četiri parketa vrećica od 10 litara.