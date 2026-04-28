RECIDIVIST IZ ZAPREŠIĆA

Muškarac (53) s ekipom mjesec dana harao trgovinama i krao vreće odjeće! Uhvatila ga zagrebačka policija

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
28.04.2026.
u 15:00

Krao je tako što bi prilazio policama i stalcima s odjećom, trpao ju u vreću i bježao iz trgovine. Isto su radili i muškarci i žene koje je vodio sa sobom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom koji je, kako se sumnja, opetovano krao iz istog šoping centra. Sumnja se da je počinio čak devet kaznenih djela krađe, a oštećena su dva zagrebačka trgovačka društva.

Kako su priopćili, osumnjičeni je u pratnji s više osoba između 6. veljače i 10. ožujka "operirao" po trgovini u trgovačkom centru na području Zaprešića. U osam navrata posjetio je istu trgovinu, jednom prilikom sam, a krao je tako što bi prilazio policama i stalcima s odjećom, trpao ju u vreću i bježao iz trgovine. Isto su radili i muškarci i žene koje je vodio sa sobom. 

– Tako su otuđili više stotina komada odjeće, koju bi iznijeli iz trgovine nakon što su je stavili u torbe i vreće, a potom svi zajedno bježali. Ujedno, osumnjičeni je 9. ožujka zajedno s nekoliko nepoznatih ženskih počiniteljica došao u drugu trgovinu koja se također nalazi u sklopu istog trgovačkog centra na području Zaprešića nakon čega su s polica i sa stalaka otuđili više komada odjevnih predmeta i odjevnih dodataka te s njima pobjegli. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 21.123 eura.
 
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog muškarca policijski službenici su Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu dostavili posebno izvješće – poručili su u policiji. 

