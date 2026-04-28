TRAŽIO DA PODIJELE ISKUSTVA

Ne može si priuštiti stan u Zagrebu pa razmišlja o okolici, komentari nisu ohrabrujući: Ljudi se iznenade kad ovo shvate

Centar grada Samobra tijekom jesenjeg dana
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.04.2026.
u 14:30

Razmišlja o Velikoj Gorici, Svetoj Nedelji, Stupniku, Zaprešiću i Dugom Selu.

Mlad je i solo i, kaže, nažalost si trenutačno ne može priuštiti stan u Zagrebu pa gleda okolicu za kupnju nekretnine. Volio bi čuti iskustva ljudi koji već žive u okolnim gradovima i naseljima pa ih je odlučio potražiti na Redditu.  "Da ste danas u mojoj situaciji, gdje biste vi kupili stan/kuću i zašto i koji su vam najvažniji sadržaji koje mjesto mora imati prije nego se odlučite na kupnju", pita.

Osobno, kaže, razmišlja o Velikoj Gorici, Svetoj Nedelji, Stupniku, Zaprešiću i Dugom Selu. "Ako živite u nekom od ovih mjesta (ili ste živjeli), koliko vam realno treba autom do posla u Zagrebu (špica vs. van špice), kakvi su vrtići, škole, trgovine, sadržaji za svakodnevni život, kakav je općenito osjećaj života tamo – mir, sigurnost, promet, zajednica", zanima ga.

"Stupnik je selendra, realno, Zaprešić, Velika Gorica, Samobor imaju sve potrebno za život, a ipak je mirnije nego Zagreb. Ako nisi pupčanom vrpcom vezan za auto i nemaš fetiš na stajanje u koloni biraj ipak zonu vlaka. Financijski nećeš osobito profitirati, ali ima nešto i do kvalitete života", piše jedan od komentatora. 

Drugi, pak, dodaje da se ljudi iznenade kad shvate da je i okolica Zagreba preskupa. Razlika u cijeni postoji, naravno, ali nije da ćeš pronaći stan/kuću u okolici a da je npr. 50% jeftinija nego u Zagrebu. Novogradnja koju sam ja gledao u Velikoj Gorici ima gotovo identične cijene kao i u Zagrebu. Također, treba ti auto svakodnevno ako si malo dalje od centra tako da i to uračunaj u trošak. Pogledaj malo po oglasnicima pa vidi. Može se zasigurno naći nešto ipak jeftinije (možda 10-20%)", objašnjava. 

U drugom komentaru, korisnica Reddita kaže kako je "odrasla u blizini Dugog Sela i ne samo da ne bi živjela tamo nego ne bi više nikad živjela blizu tog grada". Složio se i korisnik pod nadimkom "ExpressOriginal". "Od navedenog, izbaci Stupnik i Dugo Selo. To su selendre naspram ostalog. I ne mislim selendre u smislu 'joj lijepa priroda'.

Za Dugo Selo ne moram puno objašnjavati, samo se provozaj jedan dan tamo. Imaju jednu glavnu cestu koja je katastrofa asfaltirana, po jedna traka u svakom smjeru i kad netko skreće, cijela kolona stoji. Tako da je gužva iako si u selu. Uz cestu dominiraju automehaničarske radnje i cijeli 'vibe' je baš 'off'. Kažem, odi, provozaj se. Meni je to bilo dovoljno.

A ovo koliko kome treba do posla u Zagrebu će jako ovisiti gdje ti je posao. Ako ti je posao u Remetincu, a ti si u Svetoj Nedelji, na konju si, za 15 min stigneš. Ako ti je posao na Maksimiru, pozdravi se s vremenom jer moraš prvo stići do Zg, a onda još proći zagrebačku gužvu. I što su i drugi naveli- cijene nisu drastično manje. Radije se iscijedi do kraja za tih par tisuća više i kupi u Zagrebu", kaže. 
