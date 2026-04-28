Oko dvije tone suhog graha kuhat će se u Maksimiru! Dijeli se 40.000 porcija, evo recepta ako ne možete doći

Za Praznik rada u Maksimiru i ove se godine ide na provjerenu formulu; karanfili, glazba i, naravno, grah. Prema najavama, dijelit će se 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, dodatnih 2.000 porcija graha s junetinom, 2.500 vegetarijanskih porcija bez mesa te čak 30.000 štrukli sa sirom, a sve bi to za Zagrepčane trebao pripremiti Dobri dom. Na papiru zvuči kao logistika manjeg grada, ali uspijeva se već godinama pa smo, za one koji do Maksimira ne mogu, pripremili što mogu napraviti doma za jednako dobar ručak.

Ako se krene od "idealne" porcije, ona bi podrazumijevala oko 80 grama suhog graha, šaku ričeta i komad mesa koji se ne mora tražiti po tanjuru. No realnost javne podjele je ipak nešto drugačija i bliža štedljivijoj varijanti: grah je rjeđi, ričet pomaže zasititi, a kobasica nije nužno cijela u svakoj porciji nego se raspoređuje. Upravo zato procjene ukupne potrošnje izgledaju prizemnije, ali i realnije. Za oko 40.000 porcija graha moglo bi se potrošiti između 1,8 i 2,1 tonu suhog graha, oko pola tone do 650 kilograma ječma, između 1,4 i 1,8 tona kobasica, uz dodatnih pola do gotovo tonu špeka i vratine. Junetine ide znatno manje, okvirno 120 do 160 kilograma, jer pokriva manji dio porcija, dok povrće prati sve u stopu pa se računa i do 800 kilograma luka, nekoliko stotina kilograma mrkve i desetci kilograma češnjaka i paprike. Vode ili temeljca, naravno, ide najviše, i do 20.000 litara, jer bez toga nema onog poznatog prvomajskog graha koji se jede žlicom, ali i u kojeg se "toča" kruh.



Slična logika vrijedi i za štrukle. Iako zvuči impresivno da ih se dijeli 30.000, u štedljivijoj varijanti nadjev je tanji, tijesto nosi veći dio priče, a vrhnje dolazi kao završni potez, ne kao baza. Procjena kaže da bi se moglo potrošiti između jedne i 1,2 tone brašna te oko 1,2 do 1,6 tona svježeg sira, uz nekoliko stotina kilograma vrhnja i nekoliko tisuća jaja. Dovoljno da svaki posjetitelj dobije svoj komad, ali i da se cijela stvar ne raspadne pod vlastitom težinom.



Razlog zašto sve to ipak funkcionira i iznimno je ukusno nije nikakva tajna ni trik, nego volumen. Kad se kuha u kotlovima od nekoliko stotina litara, grah se ponaša drugačije nego kod kuće. Sporije se raspada, škrob prirodno zgusne juhu, a dimljeno meso pusti aromu koja se ravnomjerno rasporedi kroz cijeli lonac. Dio graha se uvijek lagano zgnječi, ne nužno planski nego i od samog miješanja pa se dobije ona karakteristična gustoća koju je teško reproducirati u maloj količini. Upravo zato ljudi često kažu da je "najbolji grah onaj iz kotla" i nisu daleko od istine.



Sam recept, kad se ogoli od količina, zapravo je vrlo jednostavan. Grah se namače preko noći, potom kuha zajedno s ričetom dok ne omekša, dok se, sa strane, na masnoći polako dinstaju luk, špek i vratina, uz dodatak češnjaka i paprike. Sve se na kraju spoji u jednom loncu, dodaju se kobasice i lovor te se kuha dok se okusi ne povežu u prepoznatljivu cjelinu.

Verzija s junetinom ide istim putem, samo bez dimljenog mesa i s naglaskom na sporije kuhano goveđe meso koje daje blaži, "gulašasti" karakter. Vegetarijanska varijanta, koja se redovito priprema upravo zato da bude uključiva svima, od onih koji ne jedu svinjetinu do onih koji izbjegavaju meso općenito, oslanja se na isti temelj, ali uz više povrća i često dodatak dimljene paprike kako bi se nadoknadila aroma.



Štrukli, s druge strane, ostaju vjerni klasici. Tanko razvučeno tijesto puni se mješavinom svježeg sira, jaja i vrhnja, reže na komade i potom kuha ili peče, ovisno o izvedbi. U masovnoj verziji češće završavaju pečeni, preliveni vrhnjem, jer se tako lakše serviraju i drže strukturu dok čekaju red.



Za kraj, podsjetit ćemo da podjela obroka u Maksimiru 1. svibnja starta od 10.30, a kako su poručili iz Grada, glazbeni dio će započeti na samom ulazu u park, gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice, "uvodeći posjetitelje u središnji dio programa".



– Prvi na velikoj pozornici nastupa Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga slijedi nastup Šlagerista i Zagrebačog orkestra ZET-a, a potom i koncert grupe Pavel. Središnji dio programa obilježit će nastup Vesne Pisarović, jedne od najistaknutijih pop zvijezda domaće glazbene scene, koja će izvesti svoje najveće hitove. Program na velikoj pozornici nastavlja se koncertom grupe Silente –kazali su iz Grada.