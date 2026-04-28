Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Unaprijeđenje suživota ljudi i velikih zvijeri

Na Žumberku i Samoborskom gorju žele otkriti kako žive medvjedi, označit će jednog GPS ogrlicom

Foto: Park prirode Žumberak Samoborsko gorje
1/4
Autor
Petra Balija
28.04.2026.
u 19:57

Cilj projekta Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje - uhvatiti medvjeda u znanstvene svrhe - nije lak zadatak s obzirom na njihovu inteligenciju, moglo se to vidjeti na prikazanoj video snimci na kojoj medvjed baca kamen na zamku koja se potom deaktivira, a medvjed se nastavi slobodno kretati

Nakon što je prošle godine pokrenuto praćenje smeđeg medvjeda i euroazijskog risa na području Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje, radnim sastankom s ključnim dionicima na terenu nastavljen je jučer projekt kojim se želi otkriti kako žive i kuda se kreću ne bi li se unaprijedio suživot ljudi i velikih zvijeri na ovom području.

Susret je otvorio voditelj projekta Domagoj Hodak, ujedno i čuvar prirode u parku, a prigodno se obratio i ravnatelj PP-a Kristijan Brkić, naglasivši važnost suradnje s lovoovlaštenicima u provedbi ovog projekta. U nastavku su stručnjaci Slaven Reljić i Vedran Slijepčević predstavili dosadašnje rezultate, s osvrtom na aktivnosti provedene tijekom protekle godine.

Sudionici su imali priliku detaljnije se upoznati s metodama praćenja, ali i razmijeniti iskustva iz prakse. 

Nakon službenog dijela, druženje je nastavljeno u opuštenijoj atmosferi u organizaciji Lovačkog društva "Kuna" Kalje. Susret je protekao u konstruktivnom i prijateljskom ozračju, uz razmjenu ideja i planova za nastavak projekta. Plan je medvjeda označiti telemetrijskom ogrlicom pa se nadaju da će u tome uspjeti u narednom periodu, zato je bilo važno da svi lovoovlaštenici, odnosno lovačke udruge koje djeluju u sklopu Parka prirode sudjeluju u ovom projektu, za što su se i za ovu prigodu svi odazvali.

Da bi ovakav projekt bio uspješan, bitna je suradnja svih žitelja i korisnika određenog prostora, što se u ovom slučaju pokazalo da funkcionira. Uhvatiti medvjeda u znanstvene svrhe nije lak zadatak s obzirom na njihovu inteligenciju, pokazana je na sastanku i video snimka na kojoj medvjed baca kamen na zamku koja se potom deaktivira, a medvjed se nastavi slobodno kretati.
Ključne riječi
GPS ogrlica Ris medvjed Vedran Slijepčević Slaven Reljić Kristijan Brkić Domagoj Hodak Park prirode Žumberak Samoborsko gorje samoborsko gorje Žumberak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!