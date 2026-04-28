Na Žumberku i Samoborskom gorju žele otkriti kako žive medvjedi, označit će jednog GPS ogrlicom

Nakon što je prošle godine pokrenuto praćenje smeđeg medvjeda i euroazijskog risa na području Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje, radnim sastankom s ključnim dionicima na terenu nastavljen je jučer projekt kojim se želi otkriti kako žive i kuda se kreću ne bi li se unaprijedio suživot ljudi i velikih zvijeri na ovom području.

Susret je otvorio voditelj projekta Domagoj Hodak, ujedno i čuvar prirode u parku, a prigodno se obratio i ravnatelj PP-a Kristijan Brkić, naglasivši važnost suradnje s lovoovlaštenicima u provedbi ovog projekta. U nastavku su stručnjaci Slaven Reljić i Vedran Slijepčević predstavili dosadašnje rezultate, s osvrtom na aktivnosti provedene tijekom protekle godine.

Sudionici su imali priliku detaljnije se upoznati s metodama praćenja, ali i razmijeniti iskustva iz prakse.

Nakon službenog dijela, druženje je nastavljeno u opuštenijoj atmosferi u organizaciji Lovačkog društva "Kuna" Kalje. Susret je protekao u konstruktivnom i prijateljskom ozračju, uz razmjenu ideja i planova za nastavak projekta. Plan je medvjeda označiti telemetrijskom ogrlicom pa se nadaju da će u tome uspjeti u narednom periodu, zato je bilo važno da svi lovoovlaštenici, odnosno lovačke udruge koje djeluju u sklopu Parka prirode sudjeluju u ovom projektu, za što su se i za ovu prigodu svi odazvali.

Da bi ovakav projekt bio uspješan, bitna je suradnja svih žitelja i korisnika određenog prostora, što se u ovom slučaju pokazalo da funkcionira. Uhvatiti medvjeda u znanstvene svrhe nije lak zadatak s obzirom na njihovu inteligenciju, pokazana je na sastanku i video snimka na kojoj medvjed baca kamen na zamku koja se potom deaktivira, a medvjed se nastavi slobodno kretati.