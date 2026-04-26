© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
OPISAO APSURDNU SITUACIJU

VIDEO Kaos na šalteru zagrebačke žičare. Mladić platio kartu pa ga izbacili van: 'Smijali su mi se i zatvorili prozore'

Lorena Posavec
26.04.2026.
u 13:18

U objavi je kritizirao odnos zaposlenika, tvrdeći da su se pojedini djelatnici čak i smijali njegovoj situaciji

Nezadovoljni građanin na društvenim mrežama je podijelio svoje neugodno iskustvo sa zagrebačkom žičarom Sljeme, optuživši zaposlenike za neprofesionalno ponašanje i odbijanje povrata novca nakon, kako navodi, njihove pogreške. Kako je opisao, sve je započelo kada je kupio kartu za vožnju žičarom, no pritom ga, tvrdi, nitko nije pitao ima li električni bicikl. Tek nakon kupnje, prilikom ulaska u gondolu, rečeno mu je da takva vozila nisu dopuštena, zbog čega je morao napustiti žičaru. Tvrdi da su nakon njegove konfrontacije zaposlenici zatvorili, odnosno zamaglili prozore na šalteru kako ih se ne bi vidjelo, dok su mu istodobno poručili da eventualnu pritužbu može podnijeti putem e-maila.

"Vidi, zatvorili su prozore... zabarikadirali su se. Uzeli su mi 24 eura, nisu me pitali da li može električan ili ne... prodala mi je kartu bez da me je pitala kakav je bicikl, a onda me čovjek izbacio iz gondole jer električan ne može unutra", govori u videu koji je objavio na Instagramu. Dodaje kako je posebno ogorčen činjenicom da mu novac nije vraćen. "Uzmu ti 24 eura bez da te pitaju kakav je bicikl i ne žele ti vratiti novac, znači nema storniranja. Ovdje, na Sljemenu, nema storniranja računa, to je nevjerojatno i nedopustivo", rekao je.

U objavi je također kritizirao odnos zaposlenika, tvrdeći da su se pojedini djelatnici čak i smijali njegovoj situaciji, dok su drugi, kako navodi, pokušavali pomoći. "Može vas biti sramota... zaposlenica mi se smije u facu, iako sam bio vidno isfrustriran i pokraden. Da se vaši zaposlenici smiju tuđoj nesreći, znači momentalni otkaz", napisao je. Istaknuo je i da su mu, prema njegovim riječima, dvojica zaposlenika iz ZET-a pokušala pomoći i čak ponudila da mu nadoknade novac. "Svaka čast mladom dečku iz ZET-a i starijem gospodinu koji su me došli utješiti i htjeli mi skupiti novac, iako su to trebale te zaposlenice napraviti jer je bila njihova greška", naveo je. Na kraju poručuje kako mu nije bio cilj novac, već korektan odnos. "Nisam uzeo novac, samo sam htio biti ispoštovan kao normalni čovjek, umjesto da me se pokrade i pritom se tome još i smije", zaključio je.

povrat novca žičara Sljeme

Komentara 1

korisničko_ime
13:45 26.04.2026.

Oh the horror! Ne bih te pustio samo zbog naušnice - u nosu.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Zagreb: 11.Trnjanski kresovi
'Organizator nije podnio popis izvođača'

Zagrebačka skupština pokrovitelj Trnjanskih kresova: 'Veličate Jugoslaviju', 'To je slavljenje krvavih pirova'

Ovaj saziv Gradske skupštine nije izmislio pokroviteljstvo nad ovom manifestacijom, nego se podržavala i posljednje četiri godine, a građani su na izborima rekli što misle o tome – rekao je Mišić. Dodao je i da je Grad pokrovitelj bio i ranije, u vrijeme kada je dio tadašnje većine bio Hasanbegović. – Tada vam to nije smetalo – poručio je

