Radnicima veće plaće, građanima poskupljenja: Čeka se rast cijena parkiranja, vode i javnog prijevoza

Mirenje je gotovo, no sada je na Zagrepčanima da se pomire s novim poskupljenjima komunalnih usluga. Komentirao je tako jedan čitatelj Večernjeg lista konferenciju za novinare gradonačelnika Tomislava Tomaševića na kojoj je objavljeno kako je postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, a trebao bi se potpisati idućeg tjedna. Time je okončana desetodnevna kriza koja je tresla metropolu te isključena mogućnost generalnog štrajka.



Na kompromis sa sindikatima Tomašević je, kazao je, pristao zbog inflacije i kroničnog nedostatka radnika u Holdingu na najslabije plaćenim pozicijama. Osnovica plaće tako im od 1. siječnja raste pet posto, a od 1. srpnja još tri posto, povećat će se i neoporezive isplate, one za prehranu i nagrade, kao i na stalne dodatke u oba poduzeća, najviše onima s najmanjim primanjima, što je Tomašević nazvao "'socijalno pravednim"'. Dat će sve od sebe, rekao je, da se do kraja veljače provede i sistematizacija koja, kako je kazao, nije napravljena 20 godina.