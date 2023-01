Radovi u Zagrebu na sve strane: Na Slavonskoj se kopa do ožujka, sutra zatvoren trg u centru grada

Radovi na prometnicama u Zagrebu u centru, ali i na istoku grada u sljedećim će danima, ali i tjednima uvjetovati i izmjene u prometu. Od jučer je zbog sanacije raskopana ulica V. Ravnice na dijelu od Ulice kneza Branimira do ulice XI. Ravnice, a tako će ostati sve do petka 10. ožujka do 17:00 sati do kada će biti zatvorena za sav promet, osim za vozila gradilišta i stanara.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

V. Ravnice – Ulica kneza Branimira – I. Ravnice – Ulica Jurja Dalmatinca – I. Ravnice – XI. Ravnice – V. Ravnice i

– Ulica kneza Branimira – I. Ravnice – Ulica Jurja Dalmatinca – I. Ravnice – XI. Ravnice – V. Ravnice i V. Ravnice – XI. Ravnice – Ulica Dragutina Mandla – Ulica kneza Branimira – V. Ravnice.

Na istoku grada kopa se na Slavonskoj aveniji gdje od danas do 16. ožujka traju radovi na izgradnji prometnog traka za desno skretanje i pješačko-biciklističke staze neposredno prije raskrižja s Ulicom Sv. Ivana (Ivanja Reka). Promet će se na toj dionici odvijati suženim dijelom kolnika.

Radi se i u centru grada. Za potrebe smještaja auto-dizalice radi podizanja tereta na objekt Marulićev trg k.br. 16, Trg Marka Marulića na dijelu od Vodnikove ulice do Ul. Frkaša Vukatinovića sutra će biti zatvoren od 7 do 13 sati. Obilazak za sva vozila bit će trasom Vodnikova – Savska – Ul. Farkaša Vukatinovića – Trg Mažuranića.

Predstojećeg vikenda, pak, Ulica Nike Grškovića od kbr. 4 do 14 bit će zatvorena tijekom noći od 0.30 do 3.30 sati zbog otvaranja DTK (digitalno-telekomunikacijskih) zdenaca.

N. Grškovića - Voćarska - Vončinina - Vlaška - Šoštarićeva – Trg J. Langa - Ribnjak - N. Grškovića

- N. Grškovića Ribnjak - Medvešćak - Mirogojska - Rockfellerova - N. Grškovića

Iz Grada vozače mole za razumijevanje zbog mogućih gužvi te pozivaju na oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.

