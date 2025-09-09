Treće izdanje festivala 'Gajnice vrište!': Besplatan open-air vikend uz Kojote, Boru Balbou, dvojac Denis & Denis...

Nakon dva uspješna izdanja, zagrebački open-air festival "Gajnice vrište!" vraća se u svom trećem izdanju koje će se održati u petak i subotu na platou pored Centra za kulturu Susedgrad. Festival je i ove godine za sve posjetitelje potpuno besplatan, a donosi dva dana bogatog glazbenog programa s renomiranim izvođačima domaće scene.

Festival će otvoriti Hrđavi, mladi bend koji postoji nešto više od godinu dana i svira autorske rock pjesme inspirirane zvukom ex-yu scene. Njihova sirova energija i posvećenost vlastitom izrazu brzo su ih učinili prepoznatljivima na lokalnoj rock sceni. Nakon njih, na pozornicu dolazi Bore Balboa, jedan od najistaknutijih domaćih hip-hop izvođača nove generacije, poznat po britkim tekstovima, urbanom senzibilitetu i karizmatičnim nastupima. Prvu večer zaključit će pak legendarni electro-pop dvojac Denis & Denis, čija je karijera započela osamdesetih, a bezvremenski hitovi i danas oduševljavaju publiku svih generacija.

Subotnji program otvara Linija 109, mladi zagrebački ženski bend osnovan 2022. godine. Njihova glazba temelji se na alt rocku, s elementima post-rocka, shoegazea i indie rocka. Nakon njih slijedi nastup riječkog indie-rock sastava Jonathan, a festivalsku završnicu donose Kojoti, kultni rock bend čiji su povratnički koncerti dokaz da njihova energija i utjecaj i dalje snažno odjekuju domaćom glazbenom scenom.

"Gajnice vrište!" pokrenut je 2024. godine s ciljem jačanja kulturnog i glazbenog života zapadnog dijela metropole. Već na prvom izdanju, nastupili su Kojoti i niz mladih bendova poput DJECA!, TV EYE i Proleter, čime je festival odmah privukao pozornost publike. Godinu dana kasnije, u travnju 2025., drugo izdanje predvodili su Let 3 i Mašinko, uz podršku bendova nove generacije, potvrdivši status festivala kao nove gradske koncertne tradicije.

Treće izdanje donosi nastavak tog koncepta, kombinaciju afirmiranih izvođača i novih snaga, uz naglasak na žanrovsku raznolikost i inkluzivnost. Publika će imati priliku uživati u spoju rock klasika, modernog indie zvuka i urbane glazbene produkcije. Sve detalje možete pratiti na Facebook i Instagram stranicama festivala. Događaj je pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za kulturu i Grada Zagreba.