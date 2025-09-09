Naši Portali
U BOGOVIĆEVOJ

Gužva, red i svjetska TikTok zvijezda u centru Zagreba, a sve zbog - krumpira

Zagreb: Svečano otvorenje Spud Bud restorana u Bogovićevoj ulici
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Večernji.hr
09.09.2025.
u 09:24

Vlasnici najavljuju da će Spud Bud biti aktivan i u sklopu nadolazećih gradskih događanja – u listopadu na prvom Oktobeer festu u Zagrebu, a u prosincu i na Adventu.

Zagreb je od jučer bogatiji za još jedno gastronomsko odredište – u Bogovićevoj 4 otvoren je Spud Bud, mjesto posvećeno punjenim krumpirima. Na meniju su četiri osnovna nadjeva – cheese & beans, chili con carne, pulled pork i chicken, dok petkom goste očekuju i riblje varijante, uz posebne kombinacije koje će se redovito nadopunjavati.

Otvorenje je preraslo u pravi mali show jer je u Zagreb stigao i legendarni Spudman, Britanac koji se ovim specijalitetima bavi već 23 godine i čiji su nastupi na TikToku postali viralni. – Kada sam mu se javio preko TikToka, brzo smo se povezali. Posjetio sam ga u Velikoj Britaniji i učio od njega pa je bilo prirodno da ga pozovem na otvaranje, a on je pristao, što mi je velika čast, ispričao je vlasnik Hrvoje.

Uz Spudmana, u Zagreb su došli i njegov sin Little Spud te Mr. Spud, a posjetitelje su dočekali dobra hrana, zabava, akcije i igre. Vlasnici najavljuju da će Spud Bud biti aktivan i u sklopu nadolazećih gradskih događanja – u listopadu na prvom Oktobeer festu u Zagrebu, a u prosincu i na Adventu.
