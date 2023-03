Tramvajskom prugom od Zvonimirove do Savišća vozit će produžena jedinica

Devet stanica na trasi dugoj 3,7 kilometara. Od Zvonimirove do Savišća tramvajem, plan je to gradske uprave, a kako će i kada početi gradnja, ovisit će o projektnoj dokumentaciji koju tek treba izraditi. Znamo, "kad na vrbi rodi grožđe", pomislili ste, ali natječaj kojim se traži tvrtka da projekt izradi za 550 tisuća eura trebao bi se raspisati već za nekoliko dana, a izreka ionako kaže da je svaki početak dobar.

Svakih deset minuta

Podsjetimo, prugu od Zvonimirove do Savišća gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je prije gotovo godinu dana, kada je govorio o velebnim budućim planovima svoje ekipe, a ZET je, jer je Grad to od njega tražio, napravio smjernice za novelaciju projekta kako bi prometnjaci mogli što vjernije dočarati trasu koju je Poglavarstvo zamislilo. E sad, novelacija projekta u pitanju je jer Zvonimirova – Savišće dio je starog plana Kvatrić – Zračna luka. Jednu stanicu prije sada početne na Zvonimirovoj nalazi se ona na Kvaternikovu trgu, dok su od posljednje, Savišća, prema starom planu, do Kosnice još svega tri stajanja. Ali nećemo sad o prošlim vremenima, idemo se koncentrirati na ono što nam slijedi.

A dvije su to etape, prema smjernicama ZET-a; prvo gradnja dvokolosiječne pruge u Ulici Vjekoslava Heinzela i Radničkoj cesti, na središnjem dijelu prometnice od Ulice grada Vukovara do zaokretnice na Savišću u dužini od oko 2400 metara, a nakon toga također dvokolosiječna pruga po sredini prometnice u Ulici Vjekoslava Heinzela, ali od Ulice kralja Zvonimira do Ulice grada Vukovara, dužine oko 1300 metara. Trebat će, naravno, srediti skretnice na križanjima Heinzelove sa Zvonimirovom i Vukovarskom, kao i dotjerati samo okretište na Savišću, gdje će se, naravno, izgraditi tramvajski dvokolosiječni spojevi na zaokretnicu.

Zna se već i koji bi tramvaj Zagrepčane trebao voziti novom prugom. U prvoj etapi bit će to dvojka koja kreće s Črnomerca te u ovoj fazi neće biti potrebno uvođenje dodatnih vozila, smatraju u ZET-u, jer ionako će nova trasa biti oko kilometar kraća budući da tramvaj broj 2 neće više voziti do Savišća preko Ferenščice i Žitnjaka. Kad, međutim, čitava pruga bude završena, ulogu glavne linije preuzet će jedinica, koja svoj put od Zapadnog kolodvora više neće završavati na Borongaju, već će se kod Heinzelove preusmjeriti na Savišće.

Za to, kažu u ZET-u, treba osigurati osam vozila, a prometovat će "sa slijedom od 10 minuta". Ili, ako ćemo normalnim jezikom, svakih 10 minuta bit će polazak na toj liniji. Ono što će projektanti za 550 tisuća eura još morati osmisliti jest kako izvesti stajališta, kojih mora biti devet, a na njima se treba nalaziti sva popratna oprema kao što su nadstrešnice, koševi za smeće, displeji s prikazom dolaska tramvaja te ograde koje će putnike odvajati od automobilskog prometa.

Sama projektno-tehnička dokumentacija morat će pratiti ZET-ove smjernice jer, kako su sami pojasnili, sve što je njima obuhvaćeno kad su izrađene u listopadu 2016. "već je primijenjeno i razrađeno u glavnom projektu", a na njega su izdane potvrde.

Ipak novi glavni projekt?

– Idejni projekt mora sadržavati cjelovito rješenje za gradnju tramvajske pruge s kontaktnom i kabelskom mrežom, ispravljačkom stanicom te ZET-ovim objektom na zaokretnici Savišće. Osim same tramvajske pruge, idejnim projektom mora biti obrađena rekonstrukcija svih raskrižja na trasi, rekonstrukcija prometnica Radničke i Heinzelove, rješenje oborinske odvodnje, rad semaforskih uređaja, sinteza postojeće i nove komunalne infrastrukture s mjerama zaštite, prometno rješenje, karakteristični poprečni i uzdužni presjeci, tehnički opis po tehničkim cjelinama, ostali nacrti kojima se daje oblikovno-funkcionalno rješenje građevine, izvodi iz važeće prostorne i urbanističke dokumentacije te svi ostali nacrti i dokumenti, radi pribavljanja posebnih uvjeta nadležnih tijela i institucija za izradu glavnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole – da će se ipak vjerojatno ići na novi glavni projekt, pojasnili su iz Grada u natječajnoj dokumentaciji.