Počinju radovi: Idućeg tjedna pripazite na promjene u vožnji dvaju autobusnih linija

Autobusna linija 140 koja vozi od Mihaljevca do Sljemena radnim danom neće voziti u 8.30, 11.30 i 13.50 sati zbog radova na Sljemenskoj cesti koji počinju u utorak. Autobus će u preostalom vremenu, uključujući i polazak s Mihaljevca u 16.35, prometovati redovito.

Podsjetimo, zbog sanacije kolnika dio Sljemenske ceste bit će zatvoren za sav promet od utorka 14. ožujka do završetka radova, svakim radnim danom, osim vikenda i blagdana od 8 do 17 sati. Riječ je o radovima na dionici od Pilane Bliznec u smjeru sjevera, kao i iz smjera vrha prema gradu. Predviđeno je da će oni trajati četiri mjeseca, ovisno o vremenskim uvjetima.

A to nisu jedini radovi zbog kojih će od utorka doći do promjene u prometovanju pojedinih autobusnih linija. Naime, tada započinje i sanacija kolnika na dijelu Ulice Matije Gupca, između Zagrebačke i Kolodvorske ulice pa će stoga autobusna linija 174 od 8 sati do završetka radova, prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera.

Iz smjera Zaprešića nakon redovne trase do raskrižja Ulice Matije Gupca i Zagrebačke ulice linija nastavlja Zagrebačkom ulicom do izlaza Pojatno. Zatim prometuje po Zagorskoj magistrali do ulaza Kupljenovo pa Kolodvorskom ulicom do Ulice Matije Gupca. Dalje se vozi redovnom trasom do Žejinaca.

Za vrijeme radova bit će ukinuta obostrana autobusna stajališta Pri Špoljaru, Nadlug, Kružna ulica i Kupljenovo-centar, a istovremeno će biti uspostavljena obostrana stajališta na Ulici Matije Gupca, u zonama raskrižja sa Zagrebačkom i Kolodvorskom ulicom