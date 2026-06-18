Vandali su vam opet zašarali zgradu? Zagreb priprema interventnu mjeru, donosimo sve detalje

Prikupili su svu potrebnu dokumentaciju, prijavili zgradu Gradu Zagrebu za stopostotno financiranje, a nedugo zatim, njihovo grafitima išarano pročelje opet je postalo blistavo čisto. No, nekoliko dana kasnije, grafiteri su njihov objekt ponovno vandalizirali, a sav trud oko čišćenja, izgleda, ispao je uzaludan.

Situacija je to koja se dogodila stanarima nekolicine stambenih zgrada u strogoj jezgri Zagreba, i dok su u Gradu ranije isticali da im ponovno čišćenje neće pokrivati, sada su promijenili ploču. Nova Odluka o zaštiti građevina od grafita upravo je u postupku savjetovanja sa javnosti, a najveća novost je sufinanciranje interventne sanacije za stanare kojima su, nakon čišćenja, na pročelju zgrade ponovno ostvanuli grafiti. Grad će, troškove, piše u dokumentu, pokriti u potpunost

– Značajna novina prema ovoj odluci je interventna sanacija koja se odnosi za građevine na kojima je ponovno neovlašteno ispisan grafit nakon što je provedena mjera zaštite. Interventnu sanaciju može ostvariti podnositelj zahtjeva koji u roku od 24h od neovlaštenog ispisivanja podnese prijavu putem aplikacije na mrežnoj stranici Grada Zagreba. Prijava za interventnu sanaciju može se podnijeti najviše dva puta. Uvođenjem interventne sanacije izravno se potiču vlasnici, predstavnici suvlasnika i upravitelji na zaštitu imovine, budući da im se jamči brzo i stopostotno financiranje uklanjanja ponovnih grafita – ističe se u obrazloženju odluke koja bi, ako sve prođe u redu, trebala biti na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradske skupštine, posljednje prije ljetnog odmora.

Što se tiče ostatka odluke, njome se uglavnom propisuju detalji oko postupka financiranja uklanjanja grafita sa stambenih zgrada te postavljanja kamera na ulična i druga pročelja. Novost je povećanje iznosa kojim će grad doprinijeti za kamere, koji je do jučer bio 750 eura s PDV–om. – Svjestan kretanja cijena na tržištu sigurnosnih sustava, Grad Zagreb je značajno podigao iznose sufinanciranja, pa se tako po ovoj odluci propisuje postavljanje videonadzora do maksimalno 1.300,00 eura s PDV-om za ulično pročelje, odnosno najviše 400,00 eura s PDV-om za ostala pročelja. S obzirom na svjesnost da je otežano sankcioniranje počinitelja te na nepovoljan utjecaj grafita na vizualni identitet Grada Zagreba, navedena odluka se predlaže kako bi se olakšala vlasnicima/suvlasnicima građevina obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade, a sve u cilju utjecaja na izgled grada– napominje se. Nova pravila na snagu bi trebala krenuti 1. listopada.

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Propisuje se i što je potrebno učiniti kako bi se dobila sredstva za sufinanciranje uklanjanja grafita sa zgrade. – Zahtjev za zaštitu vanjskih dijelova građevina od grafita mogu podnijeti vlasnik građevine, predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade, a podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu koje će utvrditi potpunost zahtjeva i ocijeniti dopušta li stanje građevine mjeru zaštite. Prema smjernicama gradskog upravnog tijela nadležnog za kulturnu baštinu i prirodu, nadležno tijelo utvrđuje ima li građevina svojstvo

kulturnog dobra, nalazi li se na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili u obuhvatu zaštićenih dijelova prirode. Na prijedlog nadležnog gradskog upravnog tijela gradonačelnik donosi zaključak o utvrđivanju građevina na kojima se provode mjere zaštite vanjskih dijelova od grafita – piše u dokumentu.

U jesen 2024. počela je velika akcija uklanjanja grafita, a Vodnikova je ulica bila prva u kojoj se započelo s velikim čišćenjem. Prosječan trošak po objektu iznosi, inače, oko 7500 eura, U to je uključeno uklanjanje natpisa te nanošenje nove boje na fasadu, ali i antigrafitnog premaza koji bi trebao spriječiti buduće štete. Za projekt je u 2025. iz proračuna alocirano 1,2 milijuna eura, a isti iznos rezerviran je i za ovu godinu. Posao, međutim, ide sporo. Do početka 2026. godine, prema informacijama koje smo dobili u Gradu, očišćeno je ukupno 57 zagrebačkih pročelja, a ugovoreno je čišćenje na još 86 lokacija i građevina.