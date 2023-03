Čak šest ZET-ovih tramvaja sutra mijenja trasu, zatvara se i dio Ilice, donosimo detalje

Zbog održavanja prosvjeda Hrvatskog liječničkog sindikata, sutra od 10.45 do 11.45 sati bit će obustavljen tramvajski promet u užem centru grada.

Zatvorit će se tako Ilica, i to od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićeva i Franje Račkog, a ZET-ove linije neće prolaziti ni Zrinjevcem, Frankopanskom te Savskom do Vodnikove.

Izmjenjenim trasama linije će prometovati u oba smjera: