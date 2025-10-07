Tragedija u Zagrebu: U stanu u Prečkom pronađene dvije mrtve osobe

Zagreb je u utorak popodne zadesila strašna tragedija. Dvoje ljudi pronađeno je mrtvo u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom. Policija je dojavu primila oko 18:15 sati, a prema prvim informacijama, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Očevidom će se utvrditi točan uzrok smrti, no neslužbeno se sumnja na trovanje ugljičnim monoksidom.

Stručnjaci ističu nekoliko mjera opreza koje mogu spasiti život: redovito provjetravajte sve prostorije, osobito kuhinje, kupaonice, kotlovnice i garaže; ne zaključavajte vrata kupaonice dok se tuširate ako koristite plinski bojler; redovito angažirajte ovlaštenog dimnjačara i servisirajte plinska trošila; zamijenite stare plinske uređaje sigurnijim, modernim modelima; i obavezno postavite detektor ugljičnog monoksida na prikladno mjesto u domu, piše portal 24sata.