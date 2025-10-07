Na BregFestu će nastupiti čak 70 vinara: Vinari Bregovite Hrvatske u Laubi pripremaju vinski spektakl

Na 4. BregFestu u Laubi, kući za ljude i umjetnost u Zagrebu, nastupit će čak 70 vinara Bregovite Hrvatske. Oni će Zagrepčanima i njihovim gostima u petak 24. listopada 2025. godine predstaviti više od 400 vina. „Udruga vinara i vinogradara Bregovita Hrvatska osnovana je prije šest godina. Odmah je bilo jasno da većina vinara iz Središnje bregovite Hrvatske svoj posao radi izvrsno, ali samozatajno. BregFestom smo njih i njihova vina željeli što bolje predstaviti zagrebačkoj vinskoj publici. Ponosni smo što se BregFest u samo četiri godine od skromnog festivala razvio u vinski spektakl podjednako važan našim vinarima i istinskim zaljubljenicima u vina.

Veseli nas i činjenica da smo to uspjeli postići na isti način na koji se brinemo za svoje vinograde te dozrijevanje vina u našim vinskim podrumima – sami, uz mnogo truda i rada. Nadamo se da će nas i ove godine zaljubljenici u vina posjetiti u što većem broju. Želimo da upoznaju ljude koji stvaraju vina koja oduševljavaju sudce na uglednim međunarodnim vinskim natjecanjima, ali, još i važnije, naše sugrađane koji pomno biraju vina za trenutke opuštanja i slavlja u društvu najdražih ljudi“, rekao je Miroslav Polovanec, predsjednik Udruge vinara i vinogradara Bregovita Hrvatska i vinar Vinarije Polovanec.

Ove će godine na BregFestu sudjelovati rekordan broj vinara, a među njima je šest koji na festival stižu prvi put. „Središnja bregovita Hrvatska jedna je od četiriju hrvatskih vinskih regija. Obuhvaća vinogorja Zagorja i Međimurja, Prigorja i Bilogore, Pokuplja, Moslavine te Plešivice. Svako vinogorje ima svoje specifičnosti, ali kao vinare više nas toga spaja, nego razdvaja. Veliku pozornost pridajemo očuvanju autohtonih sorti vinove loze među kojima su najslavnije kraljevina, škrlet i pušipel. Vina autohtonih sorti donose jedinstvene kombinacije boja, mirisa i okusa, ali povod su i za pričanje priča o tradiciji ovdašnjeg vinogradarstva i vinarstva te mjestu vina u našoj kulturi. Sve to vjetar je u leđa našoj proizvodnji vina, ali i prepoznavanju Središnje bregovite Hrvatsku kao vinske destinacije“, kazala je Petra Miklaužić, potpredsjednica Bregovite Hrvatske i vinarka Vinarije Miklaužić.

Autohtone sorte vinove loze sve se više koriste u proizvodnji pjenušavih vina. „Autohtone su se sorte pokazale kao idealne baze za pjenušce, a proizvodnja pjenušaca u Središnjoj bregovitoj Hrvatskoj kontinuirano raste. Ova se vinska regija s pravom naziva hrvatskom kolijevkom pjenušaca. Gotovo svaka vinarija ovdje proizvodi pjenušac ili ga ima u planu početi proizvoditi. Riječ je većinom o malim obiteljskim vinarijama s dugom tradicijom koje možemo zvati i boutique vinarijama. Te vinarije proizvode u svjetskim razmjerima male količine vina, no ta su vina iznimne kvalitete. Svjesni smo da je za kvalitetu vina, kako autohtonih, tako i internacionalnih sorti, jako zaslužan ovdašnji terroir – tlo, položaj i klima, no ne smijemo zanemariti čovjeka. Naše obiteljske vinarije sada preuzimaju mlade generacije. Riječ je o školovanim vinarima koji znaju zadovoljiti visoke standarde iskusne vinske publike, no koji osluškuju i ukus mladih ljudi koji tek otkrivaju ljepotu svijeta vina“, rekla je Ivana Puhelek, potpredsjednica Bregovite Hrvatske, vinarka Vinarije Puhelek Purek i predavačica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Novo izdanje BregFesta, festivala vina Bregovite Hrvatske, najavljeno je na doručku uz pjenušac u restoranu Maksimir u Zagrebu. Četvrti BregFest održat će se u Laubi u petak 24. listopada od 13 do 20 sati. Pokrovitelji festivala su Grad Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstvo turizma.