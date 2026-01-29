Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIJAL 'ŠTO NAMA ZNAČI NAMA'

Zlatno doba Name: Primanja su nam bila fantastična. Kao da sada imamo, recimo, 2000 eura

storyeditor/2026-01-28/PXL_280126_145494204.jpg
Foto: \'Marko Lukunic/PIXSELL\'
1/5
Autor
Nikolina Orešković
29.01.2026.
u 09:12

Drago joj je, kaže naša sugovornica, što je novi vlasnik Name Hrvat, "privatnik koji dobro radi" pa, stoga, očekuje ugovor na neodređeno i plaću veću od minimalca

U Namu je došla kao 18-godišnjakinja. Bio je to njezin prvi i, kako se pokazalo, jedini posao. Danas, četiri desetljeća kasnije, kada je od mirovine dijele tek dvije godine, Tatjana Katić još uvijek radi u istoj zgradi, u koju je ušetala 22. srpnja 1986. godine. – Zaljubljena sam u Namu. Ona je moj drugi dom, koliko god to zvučalo kao floskula. Ova zgrada je nešto posebno, znam svaki njezin kutak, od podruma pa do kupola – govori. I ne može se zamisliti igdje drugdje, dodaje, iako već 25 godina radi za minimalac.

– Mogla sam, naravno, otići i zaposliti se negdje gdje bi bili bolji uvjeti. Ali, kako da odem iz svoje kuće? – pita se Tatjana. A nekada ući u nju, prisjeća se, bilo je ravno dobitku na lutriji. – Netom nakon što sam završila trgovačku školu, otišla sam na razgovor za posao. Došlo nas je pedesetak, možda i više. Primljeno nas je 20, od čega je barem njih deset zaposleno jer su bili nečija djeca – govori.

Prvi radni dan, u bijeloj kuti koju su nosili svi koji su radili s hranom, bio je na delikatesama. A tijekom godina prošla je gotovo sve odjele ove robne kuće. Ubrzo je, kaže, završila na blagajni, zatim u papirnici pa u administraciji, na kreditnom odjelu, odjelu posuđa, zatim namještaja, rublja, na muškoj i ženskoj konfekciji, obući, a posljednjih šest godina ponovno radi u papirnici, u prizemlju robne kuće koja je generacijama simbol starog Zagreba.

Danas joj gužve kakve vladaju posljednjih dana, otkako traje rasprodaja, djeluju neobično. No u njezinim počecima to je bila svakodnevica. – Nije se moglo proći kroz dućan. Tolike su gužve bile da vas nije imao tko zamijeniti ni da do toaleta odete. Radilo je pet blagajni s gotovinom i jedna s karticama. Kartice su tada bile tek u počecima, a onaj tko ju je imao, imao je i novca, to se znalo. Nije to bilo kao danas, kada se provuče kartica pa se otplaćuje kasnije – objašnjava prodavačica dodajući kako je Nama bila vrhunski dućan s, isto tako, vrhunskim proizvodima.

Kvaliteta robe, kaže, uvijek je bila neupitna. U vrijeme Jugoslavije nije bilo uvoza, sve se proizvodilo unutar bivše države, a razmjena se odvijala između republika. Nama je tada bila gigant, s robnim kućama prisutnim diljem Hrvatske, a imala je i veleprodaju pa su male privatne trgovine od njih uzimale robu koja je dolazila u kontejnerima na Žitnjak, gdje je bio glavni skladišni prostor, objašnjava Tatjana. Sve to, dodaje, pratile su i plaće.

– Primanja su nam bila fantastična. Kao da sada imamo, recimo, 2000 eura. I pritom govorim samo o trgovcima. Možete misliti koliko su imali, primjerice, šefovi katova i poslovođe. Imali smo najjače plaće u odnosu na Unikonzum, Slaviju i slične male dućane. Dok, zadnjih 25 godina, otkako smo u stečaju, životarimo – ističe.

Nekada je u robnoj kući radilo oko 400 ljudi. Danas ih je oko stotinu, a od toga ih je devet ondje od prvoga dana. Ipak, govori Tatjana, oni koji su nekoć radili u Nami, često naiđu, mahnu, pozdrave i prisjete se starih dana. – Nerijetko padne i koja suza kada se vratimo u ta dobra stara vremena – priznaje. Ipak, napominje, nije ni tada bilo samo med i mlijeko. Tijekom godina prošli su i teška razdoblja. Primjerice, 90-ih, u vrijeme rata, u jednom trenutku plaće uopće nisu bile isplaćivane. Tatjana je tada bila na rodiljskom, ali pomagala je kolegicama koje su nastavile raditi, osobito onima koje su bile podstanarke.

– Uvijek smo podržavali jedni druge. Velika prijateljstva stvarala su se u Nami, a sklapali su se i brakovi i kumstva – kaže. Zato, zbog svega što je Nama bila i što joj je dala, ne skriva razočaranje što Grad nije iskoristio pravo prvokupa, već je dozvolio da, za nešto više od 17 milijuna eura, ode u privatne ruke.

– Nitko mi ne može reći da Grad nema taj novac i da nije mogao kupiti Namu. Ipak, drago mi je da je novi gazda Hrvat, privatnik koji dobro radi. Očekujem, stoga, ugovor na neodređeno i plaću veću od minimalca jer bi bilo smiješno da ostane kao u tvrtki koja je u stečaju. Veselim se tome da ne potpisujem ugovor svaka tri mjeseca kao posljednjih 25 godina – kaže Tatjana i dodaje da su kao Nama kupcima otvoreni do 13. veljače, do kada se i roba prodaje po akcijskim cijenama.

– Nakon toga, 14. i 15. veljače, radimo inventuru i zatvaramo vrata. Kako je rasprodaja krenula, čini mi se da za nekoliko dana više nećemo imati robe, a ono što eventualno ostane, morat ćemo zapakirati i vratiti dobavljačima. Novi bi vlasnik do 1. ožujka trebao nabaviti robu od svojih dobavljača, nakon čega će se prostor slagati i organizirati. Više od toga zasad ne znamo – kaže Tatjana.

FOTO Građani pohrlili u NAMA-u, velike gužve zbog rasprodaje
storyeditor/2026-01-28/PXL_280126_145494204.jpg
1/9

Ključne riječi
Tatjana Katić robna kuća Nama Zagreb nama

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar links
links
10:00 29.01.2026.

znači..u mračna vremena dobra plaća, siguran posao...i onda dolaze domoljubi, minimalac a ljudi kupuju na dug... zanimljivo, ali nije to bitno, bitno je šta je thupson otpjevao!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!