NOVA INVESTICIJA

U zagrebačke pothodnike ulaže se 700.000 eura. Evo što će se sve raditi

Zagreb: Pothodnik u naselju Trnsko oslikan je muralima
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
Autori: Mateja Šobak, Hana Ivković Šimičić
28.01.2026.
u 20:00

Prema dokumentaciji o nabavi, predmet ugovora obuhvaća sve radove potrebne kako bi pješački pothodnici bili uredni, funkcionalni i sigurni za svakodnevno korištenje

Čišćenje, bojanje zidova, uklanjanje grafita, popravci rukohvata. Samo je dio to poslova koji će na zagrebačkim pothodnicima morati obavljati tvrtka koja se Gradu Zagrebu javi na natječaj. On će se tek raspisati, za redovito održavanje pješačkih pothodnika Grad će tražiti izvođača, i to za 700 tisuća eura bez PDV-a. Posao će se ugovarati putem okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine, s jednim gospodarskim subjektom, a predviđeno je sklapanje dva jednogodišnja ugovora.

Prema dokumentaciji o nabavi, predmet ugovora obuhvaća sve radove potrebne kako bi pješački pothodnici bili uredni, funkcionalni i sigurni za svakodnevno korištenje. Riječ je o redovitom održavanju koje uključuje sanaciju i zamjenu oštećenog opločenja, popravke i obnovu rukohvata, sanaciju i bojanje zidova, uklanjanje grafita, zamjenu linijskih kanalica, čišćenje te druge prateće građevinske i radove održavanja definirane troškovnikom.

Količine pojedinih radova nisu unaprijed fiksno određene, već su definirane kroz troškovnik, dok će se obračun i naplata vršiti prema stvarno izvedenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama. Takav model omogućuje Gradu da tijekom trajanja ugovora naručuje radove prema stvarnim potrebama na terenu, bez unaprijed preciziranog opsega za svaku pojedinu lokaciju.

Okvirni planirani početak izvršenja ugovora predviđen je otprilike mjesec dana nakon sklapanja okvirnog sporazuma, dok će trajanje svakog pojedinačnog ugovora iznositi 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Dokumentacija posebno naglašava obvezu hitnih intervencija. U slučaju oštećenja koja predstavljaju sigurnosni rizik za građane ili imovinu, izvođač će morati reagirati u roku od najviše 24 sata.

Grad je u postupku nabave propisao i niz obveza i jamstava za odabranog izvođača. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma mora iznositi deset posto njegove ukupne vrijednosti bez PDV-a, dok je dodatno predviđeno i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 60 mjeseci, odnosno pet godina, dok se za ugrađenu opremu primjenjuju jamstveni uvjeti proizvođača.

U slučaju kašnjenja ili neurednog izvršenja ugovornih obveza, Grad Zagreb zadržava pravo obračuna ugovorne kazne u iznosu od 0,5 posto ukupne ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, pri čemu ukupna kazna ne može premašiti deset posto vrijednosti ugovora bez PDV-a. Naručitelj ima pravo ugovornu kaznu naplatiti izravno ili putem dostavljenih jamstava.

Odabrani izvođač bit će obvezan osigurati gradilišta, pribaviti sve potrebne dozvole i suglasnosti, zbrinuti sav građevinski i drugi otpad sukladno važećim propisima te voditi propisanu građevinsku dokumentaciju, uključujući građevinsku knjigu i mjesečne obračunske situacije. Radovi se moraju izvoditi u skladu sa zakonima i pravilnicima koji reguliraju područje gradnje, zaštite na radu, zaštite okoliša i očuvanja kulturnih dobara.

Dokumentacija o nabavi ne navodi konkretan popis pješačkih pothodnika koji su obuhvaćeni ugovorom, već se održavanje odnosi na sve pothodnike na području Zagreba, ovisno o potrebama i nalozima tijekom trajanja ugovora.

Ključne riječi
javna nabava Zagreb pothodnik

IM
IM34
20:28 28.01.2026.

Nista bez kamera i velikog kaznjavanja GRAFITERA .... grad nam je sav isaran ..... katastrofa ... u Europi nema tako isaranogbi prljavog grada .... POLICIJA ZNA TKO TO RADI , ZASTO SE NE KAZNJAVA ????

