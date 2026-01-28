Zagrepčani bijesni zbog parkiranja na pločnicima, Grad najavio poskupljenje 'pauka'

Mjesta za parkiranje u metropoli kronično nedostaje, pa su nerijetki vozači prisiljeni da i po 20 minuta kruže oko kvarta u potrazi za lokacijom na kojoj mogu ostaviti svog limenog ljubimca. Neki, međutim, krše pri tome propise, pa automobile parkiraju na nogostupima, ispred pješačkih prijelaza, na vatrogasnim pristupima, pa čak i mjestima za osobama s invaliditetom.

Jučer smo objavili galeriju fotografija koja zorno prikazuje kako izgleda prelazak ceste na križanju Ulice Črnomerec i Ilice, a jedna je stanovnica Kustošije na društvenim mrežama objavila fotografiju auta na nogostupu koji blokira prolaz pješacima te roditeljima djecom u kolicima.

– Vidim da se više puta pisalo na temu parkiranja na nogostupu ali očito pojedinci i dalje ne vide problem i ne brinu puno o drugima. Kad već parkirate na nogostupu (dio ulice namijenjen pješacima) bar ostavite toliko malo mjesta da mogu proći roditelji s kolicima bez da svakih 10 metara moraju silaziti na kolnik i na taj način svaki put ugroziti vlastitu sigurnost i sigurnost svoje djece! – poručila je u objavi u kvartovskoj grupi "Zakaj volim Kustošiju".

A što o tome kaže zakon? Na nogostupu i pješačkoj zoni smije se pakirati i zaustavljati pod određenim uvjetima. Zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.

Prema zakonu, policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu. Naime, slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade ne smije biti manji od 100 centimetara. Prometni redari, u slučaju parkiranja na zebri, primjerice, mogu pozvati pauk vozilo da ga odvuče, a vlasnik mora platiti trošak u iznosu od 66,36 eura.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je, spomenimo, i mogućnost poskupljenje te usluge. – Razmatramo povećanje kazne za uklanjanje vozila paukom. Trenutačna cijena nije adekvatna za odvraćanje od nepropisnog parkiranja. Redovna kazna, ako pauk ne ukloni vozilo, iznosi samo 15 eura, što također smatramo neadekvatnim – kazao je.