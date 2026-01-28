Oko raskida ugovora za Dom sportova moguća i tužba? Tomašević: 'Sve je bilo regularno'

U tijeku je obnova Doma sportova, a u medijima je proteklih dana odjeknula vijest da je Grad Zagreb raskinuo ugovor s izvođačima radova na njegovoj drugoj fazi, tvrtkom Bridge & Anchor. Kako je objasnio gradonačelnik na jučerašnjoj konferenciji za medije, ugovor je raskinut nakon što su u Gradu u prosincu prošle godine saznali o nepravilnostima u postupku javne nabave. Te su informacije također proslijeđene i DORH-u.

"U prosincu 2025. godine, prije planiranog početka radova na drugoj fazi obnove, izvođač radova najavio je zamjenu ugovorom imenovanog inženjera gradilišta. Taj se postupak ponovio ukupno tri puta, ali predloženi zamjenski stručnjaci nisu zadovoljili kriterije iz postupka javne nabave, zbog čega je u siječnju ove godine raskinut ugovor s izvođačem radova", objasnili su u ponedjeljak u zagrebačkoj Gradskoj upravi razloge raskidanja ugovora.

Izvođač radova pak, piše Radio Sljeme, tvrdi da su zamjene inženjera bile samo povod za raskid ugovora, a da je pravi razlog bio taj što Grad želi objediniti drugu i treću fazu obnove kroz novu javnu nabavu, pa im je to odgovaralo. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" komentirao je tu situaciju. Tvrdi da je raskidanje ugovora bilo regularno.

– Koji bi nama tu bio interes ili motiv da idemo u situaciju gdje očito ćemo imati zastoj na radovima, gdje ćemo imati kompleksniji proces, a da to nije bilo potrebno. S druge strane, s tom tvrtkom Grad surađuje na drugim projektima, tako da ukoliko tvrtka smatra drukčije naravno postoje sudski postupci, ustvrdio je gradonačelnik.

Kako je jučer i ponovio na konferenciji za medije, Grad Zagreb odlučio je raspisati novu, objedinjenu nabavu za radove za fazu 2 i 3, uz isti očekivani krajnji rok za rekonstrukciju Doma sportova. Dodatno, bit će izvedena i nova ovojnica zgrade Doma sportova, uz koju će ovaj hram zagrebačkog sporta dobiti potpuno novo ruho i vizuru poručili su iz Gradske uprave.