UŽIVO Počela je zagrebačka Skupština: Sijevnule optužbe o novoj aferi, Tomašević uzvratio: 'Vi pokrivate HDZ'

Održava se 7. sjednica Gradske skupštine, a pred zastupnicima su brojne odluke. Na dnevnom redu je izmjena odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Poseban dio sjednice odnosi se na školstvo i obrazovanje, uključujući dopune djelatnosti više zagrebačkih ekonomskih škola te ugovore o održavanju dvorišta osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića u 2026. godini.

Raspravlja se i o izmjenama mjera pomoći građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu, kao i o zakupu gradskih poslovnih prostora, dok su na dnevnom redu i izvješća o radu Zagrebačkog holdinga, zdravstvenih i sportskih ustanova te gradske Zimske službe. Najopsežnija točka odnosi se na Plan komunalnih aktivnosti, koji uključuje uređenje dječjih igrališta, kolnika, nogostupa, parkova i javnih površina u svim četvrtima – od Trešnjevke, Maksimira i Novog Zagreba, do Sesveta, Podsuseda, Stenjevca i Brezovice.

Skupština je započela s izmjenama u klupama, a jedna od njih je i odlazak Damira Firšta koji je, spomenimo, bio i kandidat za zamjenika u gradonačelničkoj kampanji Marije Selak Raspudić. Nezavisna Dina Dogan je predložila izmjene redoslijeda točaka dnevnog reda, što nije prihvaćeno.

"Model sakupljanja otpada urodio je plodom, a centar nije više kantograd. Polupodzemni spremnici su poboljšali izgled grada, kako napreduje njihova ugradnja po kvartovima", upitao je Luka Kerečin iz Možemo!

Odgovorila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. "U prvom mandatu povećali smo odvajanje otpada za 60 posto, a količinu miješanog komunalnog otpada smanjili za četvrtinu. Kako bismo građanima dodatno olakšali pravilno odvajanje otpada, snažno ulažemo u infrastrukturu, posebno u polupodzemne spremnike. Oni više nisu rezervirani samo za centar grada, nego se uvode u sve zagrebačke kvartove jer su veći, zauzimaju manje prostora i omogućuju urednije i sigurnije odlaganje otpada. Trenutačno je u funkciji 106 lokacija, prvi u potpunosti pokriven mjesni odbor je Zapruđe, a cilj je da prva potpuno pokrivena gradska četvrt budu Sesvete, što planiramo dovršiti do travnja ove godine. Ondje je već postavljeno 19 spremnika, a ukupno ih je potrebno oko 35. Radovi su trenutačno u tijeku na 18 lokacija – u Donjem gradu, na Trešnjevci, u Novom Zagrebu – istok i Stenjevcu, uz dodatnih 12 lokacija u pripremi. U 2026. godini planiramo realizirati oko 150 novih lokacija, više nego u 2025. godini", kazala je.

"Zašto gradska ustanova Dom zdravlja Zagreb – Centar ni u dvije javne nabave nije dobila ugovor za sistematske preglede, dok Grad Zagreb sklapa višemilijunske ugovore s privatnim poliklinikama poput Medica, i tko za to snosi odgovornost?", upitala je Dragana Turkalj i izrazila zabrinutost radi li se o novoj aferi.

Javna nabava funkcionira po strogo propisanim pravilima i u njoj ne postoje političke odluke ni diskrecijska prava. Ugovor uvijek mora dobiti ponuditelj s najpovoljnijom i valjanom ponudom. U prvom postupku Dom zdravlja Zagreb – Centar nije imao najpovoljniju cijenu, a u drugom postupku njegova ponuda nije bila potpuna jer nije dostavljen cjelovit troškovnik, zbog čega nije mogla biti prihvaćena. U aktualnoj nabavi ugovor nije dobio ni Medicom, već druga privatna tvrtka koja je dala povoljniju ponudu od Doma zdravlja. Grad tu nema mogućnost utjecaja jer bi svako odstupanje od zakona značilo kršenje propisa i osobnu odgovornost. Problem financijske nekonkurentnosti domova zdravlja ne proizlazi iz odluka Grada Zagreba, nego iz državnog sustava financiranja, zbog kojeg su javne zdravstvene ustanove kronično u minusu i teško mogu konkurirati privatnim poliklinikama na tržištu javne nabave.

Bez obzira radi li se o 700 tisuća ili 7 milijuna eura, princip je isti. Imamo dvije javne nabave zaredom u kojima gradska zdravstvena ustanova gubi posao – prvi put zbog cijene, drugi put zbog nepotpune dokumentacije. Tko je za to odgovoran? Je li Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb – Centar snosi odgovornost i hoće li netko za ovakav propust odgovarati, s obzirom na to da se radi o gubitku javnog novca?, kazala je u replici zastupnica.

"Vi pokrivate HDZ", uzvratio je međuostalim gradonačelnik.

Svjesni smo da je Košarkaški klub Cibona godinama u financijskoj, strukturnoj i organizacijskoj krizi te da se traži rješenje kako bi se ta priča završila na najbolji način. Grad Zagreb kontinuirano kroz proračun ulaže u klub, odnosno u njegovo održavanje, i time štiti sportski simbol grada. U medijima se ovih dana pojavila informacija da navodno postoji model preoblikovanja kluba i da je potencijalni novi vlasnik već uplatio određeni novac, te da je to trebalo doći na dnevni red ranije, a da nije zbog formalnog razloga, pa se spominje sjednica u veljači. Moje pitanje je: postoji li takav prijedlog uistinu? Radi li se o novom vlasniku, gospodinu Viktoru Dodigu, kako navode mediji? Hoće li on doista postati novi vlasnik Cibone i na koji način će se, s obzirom na obveze koje je Grad preuzeo kada je preuzimao potraživanja od Zagrebačke banke, zaštititi dosadašnja višegodišnja ulaganja Grada i interes građana?

Kao što znate, Cibona je doista jedan od sportskih simbola grada Zagreba. Prije četiri i pol godine, kada je Grad preuzeo odgovornost, klub je bio u stanju koje je vodilo u stečaj i praktički u likvidaciju, odnosno prijetilo je da propadne kao simbol grada, i to se nije dogodilo. U tom razdoblju bilo je više potencijalnih investitora, a osoba koju spominjete i s kojom su održani sastanci djeluje ozbiljno. Gradu je u interesu da se Cibona što prije stabilizira. Grad nastavlja financirati sport, povećali smo proračun za sport i povećali sredstva za Sportski savez Grada Zagreba. Dio postupaka i modela rješenja još je u izradi i nije dovršen, a cijeli proces mora biti zakonit i proveden tako da se zaštiti javni interes. U komunikaciji smo i s drugim razinama vlasti i nadležnim tijelima te očekujemo nastavak koraka koji će omogućiti stabilizaciju kluba.