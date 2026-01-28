Zagreb je već spreman za Valentinovo! Evo kamo u izlazak

Od Valentinova nas dijeli malo više od dva tjedna, no oni koji taj dan žele napraviti nezaboravnim već bi trebali početi pripremati planove. Srećom, i mjesta za izlazak također se spremaju za dan romantike, pa je, primjerice Hotel Esplanade pripremio ponudu koja, tvrde, pruži doživljaj koji se pamti.

Oni koji se za to odluče, mogu uživati u gala večeri od pet sljedova uz pjenušac dobrodošlice, a za ambijent će se pobrinuti svjetlost svijeća i glazba na glasoviru. Za obroke će se pobrinuti Esplanadina chefica Ana Grgić Tomić, koja je za ovu prigodu osmislila posebne delicije. – Večera tako započinje pjenušcem dobrodošlice i izborom domaće pripremljenog kruha s citrusnim maslacem, a nastavlja se jelima poput Oscietra kavijara s panna cottom od cvjetače i heljdinim vaflom s aioliem od šafrana, a tu su i školjke sv. Jakova s bisqueom od rakova i snijegom od jogurta i limete, zatim gnud od vrganja s tartufima i crumbleom od lješnjaka koji se topi u ustima, dok za glavni slijed Ana priprema confit od mlade janjetine s palačinkom od crne leće, umakom od anisa i hrskavim čičokama. Za kraj, desert koji savršeno zaokružuje večer – meringa s malinama, uz biskvit od badema i rikote s perlama kokosa i bijelom čokoladom – navode iz hotela.

Cijena valentinovske večere uz čašu pjenušca iznosi 165 € po osobi, a svaku damu očekuje ruža i dar poznate hrvatske kozmetičke kuće Nikel. Za rezervaciju stola potrebno je nazovati broj 01 45 666 44, a broj mjesta je ograničen. Na Valentinovo se održava i koncert pjevačice narodne glazbe Ane Bekuta. Održat će svoj prvi veliki koncert u zagrebačkoj Areni, bit će to ujedno i njezina svečana proslava 40. godišnjice karijere. Natali Dizdar nastupat će u Boogaloo-u, a oni koji su raspoloženi za večer smijeha mogu otići na stand up nastup komičara Tin Seldar, koji s programom "Treći dejt" nastupa u Centru za kulturu Sesvete.

U Boćarski dom vraća se i Antivalentinovo. Pod svima dobro poznatim sloganom “Ništa ljubav, samo karanje!”, deveto izdanje festivala donosi vizualno atraktivan spektakl koji se već tradicionalno održava upravo povodom Valentinova, a na pozornicu Boćarskog doma 14.2.2026. godine uz nositelje festivala Let 3, koji će uživo promovirati novi studijski album RKRD NDRD, a stiže i Vatra.