GDJE PO SIR, JAJA I RIBU

Evo što je osvanulo na Dolcu za one koji se na tržnici ne snalaze najbolje

Zagreb: Novi putokazi na tržnici Dolac
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.01.2026.
u 11:07

Nakon urušavanja žbuke na dijelu stropa u unutarnjoj hali tržnice Dolac, podsjetimo, došlo je do selidbe dijela zakupnika.

Gore u ribarnicu, desno po sir i mlijeko. Ovako upućuju putokazi koji su osvanuli na tržnici Dolac, a onima koji se ne snalaze daju informacije o tome gdje mogu svratiti po šarana za ručak ili svježe mliječne proizvode. 

 Nakon urušavanja žbuke na dijelu stropa u unutarnjoj hali tržnice Dolac, podsjetimo, došlo je do selidbe dijela zakupnika, pa su prodavači voća i povrća s gornje plohe sada smješteni na Splavnici, dijelu Tkalčićeve te u Ulici Pod zidom. Cvjećari su, pak, na Trgu bana Jelačića. Tržnica je, nakon procjene statičara, proglašena konstrukcijski nesigurnom te je potrebno obaviti njenu cjelovitu obnovu, a to je postupak koji će potrajati još najmanje godinu do dvije. 

Unutarnja hala neko je vrijeme nakon urušavanja bila zatvorena, a nakon radova hitne sanacije ponovno je otvorena 11. prosinca. Uz radove hitne sanacije paralelno je započeo i proces cjelovite obnove tržnice Dolac. Procjenjuje se da će projekt cjelovite obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura, a obuhvatit će statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanaciju gornje ploče na kojoj su bili štandovi, te uređenje i opremanje prostora.

Ključne riječi
putokazi Dolac tržnica

