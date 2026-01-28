Naši Portali
INCIDENT NA GRADILIŠTU U ZAGREBU

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka: Golema skela pada na Rebru, radnici u zadnji čas spašavaju živu glavu

Ministrica Hrsti? i ministar Ba?i? i obišli radove na KBC-u Zagreb
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
Autori: Romana Kovačević Barišić, Hana Ivković Šimičić
28.01.2026.
u 13:42

Kako se može vidjeti na snimci, ogromna skela pada na tlo dok radnici u zadnji tren bježe kako bi sačuvali živu glavu

Društvenim mrežama širi se snimka kako građevinska skela pada s gradilišta na Kliničkom bolničkom centru Zagreb, poznatijem kao Rebro. Kako se može vidjeti na snimci, ogromna skela pada na tlo dok radnici u zadnji tren bježe kako bi sačuvali živu glavu. Video je snimljen na samom gradilištu, a prema neslužbenim informacijama do incidenta je došlo u petak. 

Iz KBC-a Zagreb potvrdili su da su se skele urušile na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb, znači buduće zgrade u kojoj će biti garaže u podzemlju i helidrom na krovu. Nije bilo ozlijeđenih niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice. – Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije. Izvođač je odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti –  kažu na Rebru.  

Dodaju i da su u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje njihov apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida. Upit o incidentu koji je srećom prošao bez ozlijeđenih uputili smo izvođaču radova Kamgradu te ćemo ga objaviti kada stigne. 

Ključne riječi
skela bolnica kbc zagreb

