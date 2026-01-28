Ono što se danas traži od podstanara u Zagrebu nije normalno: 'Trebaš dati i životopis, kao da tražiš posao'

Postupak najma stana u Zagrebu danas u mnogim oblicma izgleda poput traženja posla. Na društvenim mrežama sve se češće mogu vidjeti objave u kojem ljudi, uz molbu da traže stan, prilažu i fotografije te niz osobnih detalja o sebi, poput hobija, završenog fakulteta te posla kojim se bave. No, zašto bi ljudi trebali šarmirati svoje buduće najmoprimce koji jednostavno traže krov nad glavom?

Pita se to korisnik Reddita koji je, premda ima vlastitu nekretninu, fasciniran novim trendovima oko traženja stana u najam. Njegova je objava izazvala niz komentara te podulju raspravu. – Ovo što u zadnje vrijeme viđam po fejsu me u najmanju ruku šokira. Žena piše biografiju sebe i psa, stavlja njihove slike, piše čime se bavi u slobodno vrijeme, zašto? Da bi joj netko uvalio polupanu šupu s ikeinim namještajem? Jel stvarno došlo vrijeme da se moras uvlačiti stanodavcu u ***** da bi ti njemu placao nekakvu oronulu prostoriju koju u oglasima nazivaju stanom?

I onda si još veseo i uspješan kad ti uspije to dobit u najam Nemojte krivo shvatit, znam da nemaju svi iste mogucnosti, al j****e, daj mi kljuceve, necu nista polupat i kad mi ih das to je moje, ako mi se pusi, ima mi se pusit, ako ocu dovest sulu j****a/ica, također. Tko si ti da mi propisuješ kako ću se ponašati u stanu dok god ništa ne lomim niti remetim mir? Zašto pristajete na to? – upitao je korisnik popularne društvene mreže.

Odgovora je bilo niz, no mnogi su odmah na prvu skočili na njegov komentar oko pušenja u stanu. Dim se, naime, zavlači u prostoriju, ulazi u zidove i namještaj te ostavlja neugodan miris. "Moja podstanarka je pušila na balkonu. Fina teta.Pristojna. Brate, balkon smrdi. Ima neku drekastu drvenu konstrukciju oko otvorenih strana i sve smrdi. Pušači to ne osjete, al baš te zapuhne kad otvoriš vrata", objasnila je jedna osoba.

Mnogi su osobi koja je napravila objavu da najmoprimici takve stvari moraju raditi jer - kandidata je jednostavno previše. – Kad sam morao preseliti, stavio sam stan za iznajmljivanje. Najmanju cijenu koju sam našao na njuškalu za Zagreb, 400 eura. Javilo se toliko ljudi i bili su svi spremni taj dan zakapariti da sam bio u situaciji da sam morao birati. Znam neki kažu "mogu ja birati koga hoću", ali stvar je da mi nije bilo ni lako izabrati, nego moraš. I onda biraš za svoj stan par s mačkom, arogantnog egipćana ili samu curu koja ne puši – replicirala je jedna osoba.

Neki su objasnili kako je, kad se usporedi situacija s drugim zemljama, siutacija još odlična. – Pozdrav iz Njemačke. Ovdje da bih dobio stan, morao sam prije nego uopće posjetim stan i prijavim se za najam poslati ovo. Kratak CV o sebi i obitelji sa fotografijama, kombiniran sa motivacijskim pismom, zadnje 3 platne liste, potvrdu od firme da imam ugovor za stalno, potvrdu o kreditnoj sposobnosti (Schufa), sken osobne iskaznice. To sam morao poslati da me pozvali u posjet stana. Jer ne zovu bilo koga, more ih otkantaju u ovoj fazi. Pa se onda mogu prijaviti. Ja i još njih 100+. A ekšuli dobit stan za najam je posebna lutrija. Ako ti se ne šalje... oš neš bangladeš. Bez slanja nema stana. Poslao sam to bar 30 puta.

A pazi sad ovo. Neki stanovi, takva je navala, da organiziraju grupne posjete. Npr 14:00 jedna grupa od 5-10-15 ljudi. 14:15 druga grupa. Bude po preko 100 ljudi u danu u pregledu –objasnio je jedan korisnik.

Drugi su objasnili da stroge kriterije imaju zbog neugodnih iskustava koje su imali s prethodnim stanarima. – Moj stan je trenutno prazan jer ga još nisam do kraja obnovio od prošlih podstanara. Naime evo ti priče kome smo iznajmili: došla je žena u 40-im godinama s tužnom pričom kako se friško razvela i traži stan. OK. Uz to doći će njeni sin, njena mama i još uz to imaju kućnog ljubimca kunića. OK, prihvatimo mi sve to nakon što smo se sažalili nad njom i iznajmimo im stan.

Epilog? Naprasno je napustila stan rekavši kako ona to više ne može priuštit, trosoban stan ali bio je stvarno po korektnoj cijeni. Kada smo došli u stan našli smo smetlište. To je bilo toliko prljavo i neuredno da ne mogu opisati! 2 naoko normalne žene i dijete. Ne moram ni spominjati pogotovo šta sam našao u kuhinji, u frižideru pa i u zamrzivaču. Izbacili smo van bar 10 velikih vreća smeća a stan sam čistio generalno bar u pet navrata i nisam još bio gotov. Sad se ti pitaj ima li tko pravo postavljati uvjete kad je u pitanju njegova imovina? A da stvar bude smiješnija prije njih su bila 2 tipa IT-evca koji su morali otići zbog posla i bili su top dečki i stan je bio ko po špagi! Pa ti sad nemoj pitat 100 pitanja i uzeti polog! – objasnila je jedna osoba.