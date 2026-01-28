Naši Portali
OD RADIĆEVE DO STROSSMAYEROVA ŠETALIŠTA

Zakmardijeve stube idu u obnovu! Pogledajte što će se sve raditi i po kojoj cijeni

Autor
Nikolina Orešković
28.01.2026.
u 09:57

Cilj je cjelovita sanacija i unapređenje ove pješačke veze između Donjeg i Gornjeg grada, uz zadržavanje svih postojećih gabarita i očuvanje izvornog izgleda jer Zakmardijeve stube imaju status zaštićenog kulturnog dobra

Kada su se izgradile Zakmardijeve stube, Sveučilište se nalazilo na Katarininu trgu pa su nazvane Sveučilišne i bile su mjesto druženja zagrebačkih studenata. Danas su, pak, put prema gimnazijama, ali i glavna ruta tisućama turista koji se penju na Gornji grad. A već godinama ih "krase" pukotine na stepenicama, oštećeni rukohvati, išarani zidovi i derutni asfalt.

Situacija bi se uskoro trebala promijeniti jer Grad planira raspisati javni natječaj za uređenje stuba Ivana Zakmardija vrijedan 210.000 eura. Projekt obuhvaća cijelu njihovu duljinu, ukupno 217,77 metara, od Radićeve ulice do Strossmayerova šetališta, uključujući vidikovac uz gornju postaju uspinjače te krak koji se spušta prema Tomićevim stubama.

Ključne riječi
Zagreb obnova Zakmardijeve stube

