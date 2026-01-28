Zakmardijeve stube idu u obnovu! Pogledajte što će se sve raditi i po kojoj cijeni

Kada su se izgradile Zakmardijeve stube, Sveučilište se nalazilo na Katarininu trgu pa su nazvane Sveučilišne i bile su mjesto druženja zagrebačkih studenata. Danas su, pak, put prema gimnazijama, ali i glavna ruta tisućama turista koji se penju na Gornji grad. A već godinama ih "krase" pukotine na stepenicama, oštećeni rukohvati, išarani zidovi i derutni asfalt.



Situacija bi se uskoro trebala promijeniti jer Grad planira raspisati javni natječaj za uređenje stuba Ivana Zakmardija vrijedan 210.000 eura. Projekt obuhvaća cijelu njihovu duljinu, ukupno 217,77 metara, od Radićeve ulice do Strossmayerova šetališta, uključujući vidikovac uz gornju postaju uspinjače te krak koji se spušta prema Tomićevim stubama.