RJEŠENJE ZA MANJAK MJESTA

U ovom zagrebačkom kvartu zelena površina postat će parkiralište. Možemo: Cilj je bolja prometna protočnost

Foto: Možemo/Facebook
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.01.2026.
u 13:09

Cilj je povećanje broja parkirnih mjesta i bolja prometna protočnost u kvartu, poručili su iz Možemo - Novi Zagreb - istok.

Kvartovsko zelenilo zamijenit će nova parkirališna mjesta. Sloboština je jedno od novozagrebačkih naselja koje se bori s nedostakom mjesta za parkiranje u kvartu, a kako su najavili u na Facebook grupi Možemo za područje Novog Zagreba-istok, već ove srijede počinju radovi na proširenju. Nova parkirališna mjesta izgradit će se u Ulici Mije Šiloboda Bolšić, kod kućnih brojeva 2 do 6. "Hvala svim građanima na strpljenju i razumijevanju. Cilj je povećanje broja parkirnih mjesta i bolja prometna protočnost u kvartu", poručili su iz Možemo - Novi Zagreb - istok. 

Objava je neke stanovnike zabrinula. "Gradite garaže, ne pretvarajte zelene površine u parkirališta", poručila je jedna osoba na Facebooku, dok su drugi apelirali da se barem sačuvaju stabla

Sloboština, spomenimo, nije u sustavu naplate parkiranja pa je ondje ono besplatno. Što se tiče drugih novozagrebačkih kvartova, parkiranje se naplaćuje u Sigetu, Središtu te dijelu Utrine oko tržnice. Razmatra se uvođenje naplate i u drugim kvartovima, što neki stanovnici i zagovaraju, no treba prvo izraditi studiju koja će procijeniti isplativost te odluke na razini četvrti.

Ključne riječi
Novi Zagreb Zagreb proširenje sloboština parkiralište

Komentara 10

Pogledaj Sve
DP
Dpejakovic2
14:07 26.01.2026.

I to je stranka koja je tkz. zelena stranka.

Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
13:26 26.01.2026.

Pravi cilj je veći prihod od naplate parkinga, a ne bolja prometna protočnost. Nisu li ti isti iz Možemo u doba bivšeg gradonačelnika spriječili izgradnju crkve koje se trebala graditi na zalenoj površini, tvrdeći da su zelene površine u Zagrebu prevrijedne i da nemaju alternativu ? Interesantan je takav zaokret po pitanju zelenih površina...

CR
crocro
13:58 26.01.2026.

Najbolje bi bilo da građani Zagreba zabrane bilo kakvo diranje u površine grada Zagreba sve do slijedećih lokalnih izbora. Do izbora ima još dosta, ali zato Nemožemovci mogu uništiti ono što se neće moći poslije popraviti. Čudim se kako zagrepčani ne shvaćaju da su birali lokalnu grupu populista jer da su oni opće prihvaćeni u narodu, oni bi vladali cijelom Hrvatskom. Oni mogu jedino gospodariti građanima Zagreba i Zagrebom, više nigdje nemaju ozbiljno uporište, a i zaagrepčani ih žele maknuti na slijedećim izborima. Cijela Hrvatska poplavila a oni ne mogu niti znaju voditi Zagreb. Ako se taj Možemo, želi ponovo prijaviti na slijedeće izbore, bolje je promijene ime platforme u "Nemožemo" i narod će im reći da govore istinu. Jer ovo s možemo je zavaravanje građana Zagreba, kojima je već puna kapa šlamperaja ali valjda će na slijedećim izborima doći do otrežnjenja birača, ali i otrežnjenja grupe Nemožemo kada shvate da su na izborima pometeni.

Još iz kategorije

Škola
NEDOSTATAK PROSTORNIH KAPACITETA

Nove učionice, sportska dvorana...: Evo što se planira dograditi u osnovnoj školi u Trnovčici

Iz Možemo navode kako je planiranim projektom rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škole predviđeno značajno proširenje postojećih kapaciteta. Projekt, kažu, uključuje izgradnju ukupno četrnaest novih učionica za razrednu i predmetnu nastavu koje su predviđene za 28 učenika. Uz to, iz Možemo navode da se planira i nova knjižnica, rekonstrukcija kuhinje, kao i dogradnja nove dvodijelne školske sportske dvorane.

Otvorenje novouređenog Odjela za oboljele od demencije u Domu umirovljenika Sveta Ana
2
ULAGANJA U SUSTAV SKRBI ZA STARIJE

Svaki zagrebački umirovljenik u domu za starije u svoju će sobu dobiti ovo: 'Renoviraju se i kupaonice'

Kako nam kažu iz Gradske uprave, osim što je izrađena projektna dokumentacija za ugradnju klimatizacije u sve sobe svih gradskih domova, paralelno su u tijeku adaptacije sanitarnih čvorova i instalacijskih vertikala te obnova sustava grijanja zamjenom opreme u kotlovnicama. Uz to, u sedam domova priprema se dokumentacija za obnovu kuhinja, a raspisan je i natječaj za projektiranje dogradnje Doma za starije Sveta Ana

