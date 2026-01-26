U ovom zagrebačkom kvartu zelena površina postat će parkiralište. Možemo: Cilj je bolja prometna protočnost

Kvartovsko zelenilo zamijenit će nova parkirališna mjesta. Sloboština je jedno od novozagrebačkih naselja koje se bori s nedostakom mjesta za parkiranje u kvartu, a kako su najavili u na Facebook grupi Možemo za područje Novog Zagreba-istok, već ove srijede počinju radovi na proširenju. Nova parkirališna mjesta izgradit će se u Ulici Mije Šiloboda Bolšić, kod kućnih brojeva 2 do 6. "Hvala svim građanima na strpljenju i razumijevanju. Cilj je povećanje broja parkirnih mjesta i bolja prometna protočnost u kvartu", poručili su iz Možemo - Novi Zagreb - istok.

Objava je neke stanovnike zabrinula. "Gradite garaže, ne pretvarajte zelene površine u parkirališta", poručila je jedna osoba na Facebooku, dok su drugi apelirali da se barem sačuvaju stabla.

Sloboština, spomenimo, nije u sustavu naplate parkiranja pa je ondje ono besplatno. Što se tiče drugih novozagrebačkih kvartova, parkiranje se naplaćuje u Sigetu, Središtu te dijelu Utrine oko tržnice. Razmatra se uvođenje naplate i u drugim kvartovima, što neki stanovnici i zagovaraju, no treba prvo izraditi studiju koja će procijeniti isplativost te odluke na razini četvrti.