Otkriven uzrok požara poznate pizzerije u Zagrebu! Šteta iznosi više stotina tisuća eura

Kako smo pisali jučer, oko 4.50 sati ujutro došlo je do požara u kojem je izgorjela poznata novozagrebačka pizzerija Doomsday. Kako je priopćila policija, riječ je o prizemlju zgrade u Jakuševečkoj ulici. – Sve osobe koje su se nalazile u zgradi su pravovremeno i na siguran način napustile zgradu dok za vrijeme izbijanja požara u ugostiteljskom objektu nije bilo prisutnih osoba. Požar su ugasili vatrogasci, nije bilo ozlijeđenih osoba dok je materijalna šteta zasad neutvrđena. Očevid slijedi kao i kriminalističko istraživanje – poručili su u zagrebačkoj policiji.

Nakon obavljenog očevida, utvrđeno je da je požar bio podmetnut. Nepoznati su počinitelji, kako navode, razbili staklenu stenku lokala te u prostor ubacili zapaljivo sredsvo. Piromani su nakon toga pobjegli. – Pri tome je došlo do zapaljenja i potpunog izgaranja inventara i unutrašnjosti ugostiteljskog objekta kao i oštećenja fasade zgrade, prozora i zidova stanova stambene zgrade koji se nalaze iznad ugostiteljskog objekta. Nitko od stanara nije ozlijeđen, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja – priopćili su iz policije.