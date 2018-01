Lavovi u akciji

Ragbijaši s Rudeša grle prolaznike u centru grada

U nedjelju su od 10 do 11 sati Trgu bana Jelačića, potom se od 11.15 do 12.15 sele na Cvjetni, a svoju turneju završavaju na Zrinjevcu od 12.30 do 13.30 sati.