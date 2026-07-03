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LJETNI RADOVI

Bageri stižu u Blato! Sanira se glavna prometnica, sedam ZET-ovih linija od ponedjeljka vozi novim trasama

Zagreb: Unatoč nesnosnim vrućinama u tijeku je asfaltiranje Aleje Bologne
Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
03.07.2026.
u 15:30

Nova regulacija trajat će sve do kraja najavljivanih radova, a riječ je poglavito o linijama koje kreću sa Savskog mosta prema krajnjem jugu grada

Uskoro počinje najavljivana sanacija kolnika na Karlovačkoj cesti, no kako prometnicom prolazi velik broj ZET-ovih linije, one će se morati preusmjeriti. U gradskom prijevozniku zato javljaju da će, od ponedjeljka do kraja radova, linije 110, 111, 132, 161, 162, 164 i 168 voziti novim trasama. 

Linije 110, 161 i 162:  Savski most – redovnom trasom do raskrižja Remetinečke ceste i Remetinečkog gaja –Remetinečki gaj – kružni tok – Ulica Jaruščica – kružni tok – Ulica Jaruščica – Ul. Remetinec – Brezovička cesta te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti stajalište „Naletilićeva“ na Karlovačkoj cesti te stajalište „Brezovička 28“. Linija 110 u smjeru Botinca koristit će privremeno autobusno stajalište na Ul. Remetinec u zoni raskrižja sa Brezovičkom cestom. Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije će koristiti usputna stajališta. Podsjećamo kako linija 162 već vozi obilazno zbog radova u Ulici Ašpergeri.

111, 132, 164 i 168: Savski most – redovnom trasom do raskrižja Remetinečke ceste i Remetinečkog gaja – Remetinečki gaj – kružni tok – Ulica Jaruščica – kružni tok – Ulica Jaruščica – Karlovačka cesta te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti stajalište „Naletilićeva“ u smjeru zapada, a na izmijenjenom dijelu trase autobusi će koristiti usputna stajališta.

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