Zagreb dobiva novi 'kvart u kvartu': Evo gdje se gradi 600 priuštivih stanova i zašto se već govori o parkingu

Zgrade za 1700 stanara, javni park, dječja igrališta, šetnice, sportski tereni te, ako ustreba, i dječji vrtić. Cijelo jedno novo naselje, ukratko, niknut će na velikoj ledini omeđenoj ulicama I. gardijske brigade “Tigrovi”, Bože i Nikole Bionde te Letovanićkom, a riječ je o velikom projektu izgradnje priuštivih stanova koji je dogradonačelnik Luka Korlaet najavio lanjskog proljeća.

Još 2023. godine, podsjetimo, u Gradu su najavili da se neizgrađena površina u naselju uz Savu može iskoristiti za priuštivo stanovanje, a budući da je riječ o velikom prostoru, novi kvart mora se isplanirati kroz Urbanistički plan uređenja Borovje – jug. Prijedlog tog plana trenutačno je u postupku javne rasprave, a svi koji to žele komentare i prijedloge mogu dostaviti do 22. srpnja. Javno izlaganje, pak, održat će se sljedećeg utorka u auli Osnovne škole Borovje s početkom u 17 sati.

Prema prijedlogu dokumenta, na 7,2 hektara površine planira se izgraditi 11 novih stambenih zgrada s oko 600 stanova. Zona iz plana obuhvaća i niz obiteljskih kuća uz Ulicu Bože i Nikole Bionde, no one se, kažu u Gradu, neće dirati. Nove stambene zgrade imat će, s prizemljem, između četiri i devet etaža, a svaki od objekata imat će i podzemnu garažu. U dokumentu se ističe da da bi parkirališnih mjesta moglo biti premalo, ali postoji objašnjenje.

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– Nekoliko je razloga za određivanje minimalnog broja unatoč činjenici da su danas automobili dostupniji nego ikada prije i da njihov broj stalno raste, a to su da se planira gradnja zgrada za priuštivo stanovanje što znači da je očekivani broj automobila manji od prosjeka, i da se predmetno područje nalazi u blizini javnog prijevoza. Također, gradnja parkirališta (bilo nadzemnih ili podzemnih) poskupljuje gradnju te ih treba svesti na racionalnu razinu – piše u prijedlogu plana, uz napomenu da se dodatnih 120 mjesta može, po potrebi, urediti uz obližnje prometnice.

Preporučuje se, inače, da stanovi u prizemlju imaju terasu ili vrt kako bi stanari mogli imati zvučnu izolaciju od buke koja dolazi izvana. Što se tiče kvadrature, najviše bi ih trebalo biti dvosobnih i trosobnih jedinica, ukupno između 60 i 85 posto, manji udio će biti jednosobnih, dok će tek nekolicina njih imati više od tri sobe. U prizemljima objekata predviđaju se i poslovni prostori poput trgovina, kafića, teretana i tako dalje.

Budući da je ova velika ledina desetljećima stanovnicima Borovja služila kao omiljeno mjesto za druženje u prirodi, u planu se naglašava da će tek nešto više od polovice budućeg naselja činiti zgrade, dok će 1,2 hektara biti rezervirano za parkove, travnjake i druge zelene površine. Uredit će se, k tome, i pješačko-biciklistička mreža. U centru mini-kvarta nalazit će se sportski teren s gledalištem, a u planu su i igrališta. – Javni parkovi, sport i rekreacija i pješačke površine su planirani kao područja u sustavu zelene infrastrukture koji se funkcionalno povezuju s drugim zelenim ili vodnim površinama te su u stanju pružiti niz usluga. Potrebno je osigurati površine za igrališta za djecu do šest godina starosti, i to od najmanje četiri kvadratna metra po djetetu. Treba osigurati najmanje tri kvadratna metra sportsko-rekreacijskih površina po stanovniku – ističe se u prijedlogu dokumenta.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Borovje – zona jug izradili su u listopadu 2023. godine Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba te tvrtka Grgurević & partneri d.o.o, a projekt je u realizaciju krenuo prije točno 20 godina. U sklopu procedure gradskog projekta 2006. proveden je javni anketni urbanističko-arhitektonski natječaj za novu stambenu zonu, a pobijedilo je rješenje autora Ivone Jerković, Hrvoja Vidovića, Damira Petrica i Tomislava Vreša. Na temelju njihove vizije krenulo se u izradu urbanističkog plana uređenja.

Dokument je sada, dakle, u postupku javne rasprave, a neki su se stanovnici kvarta požalili što se procedura za ovako važan projekt provodi usred ljeta, dok su mnogi na godišnjem odmoru. Dio susjeda nezadovoljan je planovima izgradnje na prostoru koji je za mnoge omiljena zelena površina. – Borovje je posljednjih godina devastirano pretjeranom i ubrzanom gradnjom bez odgovarajuće društvene i zelene infrastrukture, čime je ugrožena kvaliteta života sadašnjih stanovnika naselja Borovje – stoji u jednom od komentara na društvenim mrežama.

Osim u Borovju, priuštivi stanovi već se grade u Podbrežju, a slično mini-naselje niknut će i u Svetoj Klari. Riječ je o projektu kodnog naziva Klara Nova, za koji je nedavno proveden međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje, a pobijedio je projekt “The Common Green” autora Alejandra Caramballoa Llorentea, Carlosa Rebola Maderuela i Joséa Lacruz Vele iz Španjolske. Gradit će se oko 140 stanova, a smjestit će se na velikom zemljištu površine 4,62 hektara uz Sisačku cestu i Burićev odvojak.