Franjevci grade mjesto kakvog u Zagrebu još nema: 'Mladi će ovdje pronaći mir i smisao'

Bit će to mjesto gdje će se mladi moći maknuti od užurbane svakodnevice. Mjesto gdje će pronaći mir, zajedništvo, smisao i vjeru, govori nam fra Stjepan Brčina koji se krije iza ideje o gradnji Franjevačkog kampa mladih u Zagrebu, trajnog mjesta susreta, molitve, rasta i zdravih odnosa, u duhu franjevačkih vrijednosti. Zemljište je nedavno, zahvaljujući pomoći i donacijama ljudi dobre volje, kupljeno u okolici metropole, točnije u Bistri. Prostor je idealan za buduće susrete, kaže nam naš sugovornik, a nalazi se tik uz prometnicu s mogućnošću dolaska javnim prijevozom. Tim povodom razgovarali smo s fra Stjepanom koji nam je ispričao kako je došao na ideju ovog projekta.

Brčina je, inače, svećenik u zagrebačkoj bazilici sv. Antuna na Svetom Duhu, po službi je odgojitelj bogoslovaca, to jest budućih svećenika, te promicatelj duhovnih zvanja. S mladima radi već osam godina, a u tom radu najviše mu se sviđa to što su mladi uvijek otvoreni za nove izazove, prijedloge i kreativu. – Kod mladih posebno cijenim njihovu otvorenost prema novim idejama. Volim surađivati s njima, a osobito kada zajedno postavljamo izazove i zajednički tražimo načine kako ih ostvariti – kaže nam fra Brčina.

Iskustvo rada s mladima pokazalo je koliko je danas potrebno ovakvo mjesto, kaže fra Brčina. – Kamp mladih bit će mjesto susreta, druženja i zajedničkog rasta. Posebno je to važno danas, u vremenu kada su mnogi mladi sve više izolirani i usmjereni na virtualni svijet – ističe Brčina. Dodaje kako voli reći da "mladi nisu problem koji treba riješiti, već dar u koji treba ulagati". – Viktor Frankl, slavni neurolog, rekao je da mlade trebamo promatrati onakvima kakvi mogu postati za 10, 15 ili 20 godina. Ne možemo ih samo kritizirati, nego trebamo prepoznati njihove darove, dobre strane i dati im povjerenje – kaže nam dodajući kako mladi traže da ih samo netko dobro razumije. – Iz iskustva sam mnogo puta vidio koliko mladi brže rastu i napreduju kada im se povjeri odgovornost, a zajedništvo je ono što im posebno pomaže. Svatko od nas ima svoje darove i talente kojima može obogatiti druge – naglašava Brčina.

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Prijedlog o gradnji ovakvog mjesta susreta fra Brčina je najprije iznio mladima kako bi vidio njihovu reakciju. – Od početka sam želio čuti njihovo mišljenje jer su oni budući korisnici tog prostora. Zaista su mi bili veliki vjetar u leđa da se upustim u cijeli projekt – kaže nam i dodaje kako je prije same ideje više puta testirao različite oblike pastorala i susreta kako bi vidio reakcije mladih. – Organizirali smo, primjerice, duhovnu obnovu “Tečaj Filip” za 400tinjak mladih na jednom ranču, susrete za Valentinovo na terenu, ljetne kampove na moru i slično. Cilj mi je bio vidjeti hoće li mladi doći i prihvatiti ovakav oblik pastorala koji je izvan uobičajenih crkvenih prostora – priča nam fra Brčina ističući kako su mladi dobro prihvatili takav pristup i samo mu potvrdili da ovakav projekt ima smisla.

Planirani kamp nadovezuje se na već aktivan pastoral mladih na Svetom Duhu. Ideja je bila ponuditi mladima nešto novo, a postojeći pastoral mladih obogatiti dodatnim sadržajima, ističe Brčina. – Mladima je, uz duhovne sadržaje, potreban i prostor za druženje, sport i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Zato želimo stvoriti mjesto gdje će se oni moći razvijati duhovno, društveno i osobno – govori nam. Iako je kamp prvenstveno namijenjen mladima, dobrodošli su i drugi. Sastojat će se od sportskog terena i velike multifunkcionalne dvorane, a na programu su planirane različite radionice, duhovne obnove, tečajevi, edukacije i tribine, ali i sportski, rekreativni i kulturni sadržaji, ističe fra Brčina.

U kampu Brčina želi da mladi sami osjete njegovu svrhu i smisao, kaže nam. – Želimo da mladi osjete da imaju mjesto na koje mogu doći izvan crkvenih okvira i osjećati se kao kod kuće, odnosno prihvaćeno. Po meni je najbitnije to što će ondje imati prostor u kojem mogu razvijati svoje ideje, biti kreativni, slobodno se izražavati i rasti – objašnjava fra Brčina. Na zemljištu su već krenula prva druženja i igre, točnije nogomet.

Što se tiče idućeg koraka, Franjevci su trenutačno u fazi angažiranja geodeta koji će zatim dati svoje idejno rješenje, odnosno prijedlog kako bi kamp trebao izgledati, kaže nam fra Brčina. Ljepota ovog projekta je u tome što i sami građani mogu doprinijeti njegovoj realizaciji. – Ljudi nam mogu pomoći na različite načine, primjerice donacijama, kao što već mnogi i čine, zatim svojom stručnošću, savjetima i znanjem, a neki su se ponudili i pomoći s građevinskim materijalom. Ipak, možda najvažnija podrška koju možemo primiti jest molitva da se sve ovo ostvari – govori Brčina.

Fra Stjepan ističe kako nikada nije naodmet mladima ponuditi što više kvalitetnih i dobrih sadržaja. – Volio bih da u gradu bude što više ovakvih inicijativa kako bi mladi imali gdje biti, što raditi i uključiti se. Važno je da imaju mjesto na koje mogu otići i veseliti se sadržajima koji ih obogaćuju u vjeri, prijateljstvu i životu – zaključuje naš sugovornik.