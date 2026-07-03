Predstavnici 10 europskih gradova i sveučilišta na forumu u Zagrebu

U svečanoj dvorani Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL jučer je održan forum čelnika europskih postindustrijskih sveučilišnih gradova. Skup je održan u okviru aktivnosti saveza Europsko sveučilište postindustrijskih gradova – UNIC. European Post-Industrial UNIC Cities Leaders Forum zajednički su organizirali Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu u okviru UNIC saveza.

Središnja tema Foruma bila je budućnost europskih postindustrijskih gradova te načini na koje gradovi, sveučilišta i drugi dionici mogu zajednički odgovoriti na izazove održivoga razvoja, priuštivoga stanovanja, urbane mobilnosti, klimatske otpornosti i digitalne transformacije. Uz čelnike sveučilišta te članove UNIC saveza, na skupu su sudjelovali gradonačelnici i predstavnici

gradova uključenih u inicijativu, predstavnici EU institucija, predstavnici veleposlanstava zemalja uključenih u UNIC savez te drugi visoki gosti i uzvanici.

Istaknuvši kako će se budućnost Europe oblikovati upravo u gradovima, u kojima ljudi žive, rade i uče, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je važnost međusobne suradnje između sveučilišta i gradova. – Gradovi i sveučilišta moraju zajednički stvarati budućnost postindustrijske Europe kroz suradnju na temama koje su vezane uz izazove s kojima se suočavaju gradovi u kojima sveučilišta djeluju, od urbane otpornosti, digitalizacije i prometne infrastrukture, do javnoga zdravstva, stanovanja, održivosti i klimatskih primjena. UNIC nas podsjeća da sveučilište budućnosti ne može djelovati odvojeno od društva. Ono mora biti njegov sastavni dio. Istraživanja ostvaruju svoj najveći učinak kada znanstvena izvrsnost odgovara na potrebe društva te kada inovacije izlaze iz laboratorija i istraživačkih centara te nalaze svoju primjenu u društvu, gospodarstvu i svakodnevnom životu – poručio je Lakušić.

Glavna koordinatorica UNIC saveza prof. dr. sc. Semiha Denktaş sa Erasmus sveučilišta u Rotterdamu rekla je kako su zajednička okupljanja gradonačelnika i čelnika sveučilišta s ciljem promišljanja budućnost gradova vrlo rijetka, što ovaj skup čini jedinstvenim. – Ovdje smo jer se svijet brzo mijenja, jer građani trebaju rješenja i jer suradnja više ne može čekati. Gradovi i sveučilišta trebaju jedni druge. Budućnost gradova u postindustrijskoj transformaciji ovisi o tome kako surađujemo – rekla je naglasivši kako UNIC savez okuplja deset postindustrijskih gradova koji, unatoč različitim povijestima i razvojnim putovima, dijele zajedničko iskustvo preoblikovanja industrijskoga nasljeđa u nove prilike te aktivno pridonose europskim urbanim inicijativama i transformacijama u području održivosti, inovacija i uključivosti, profesorica Denktaş izrazila je uvjerenje kako u međusobnoj

suradnji sveučilišta i gradovi mogu razviti rješenja za brojne praktične urbane izazove. – Pitanja zdravlja i dobrobiti, sigurnosti, održivoga gospodarstva, klimatskih promjena, urbane obnove i priuštivoga stanovanja nisu apstraktne teme. To su pitanja s kojima se građani svakodnevno suočavaju – kazala je.

Istaknuvši kako su gradovi laboratoriji europske urbane budućnosti, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da budućnost i razvoj počivaju na suradnji, inovacijama i učenju kako na individualnoj razini tako i na razini institucija i država. Rekavši kako su to ključni, ali u praksi istovremeno zahtjevni procesi, koji zahtijevaju kontinuirano zajedničko djelovanje, razmjenu iskustava i spremnost na prilagodbu, gradonačelnik Tomašević naglasio je da su gradovi mjesta na kojima se mogu testirati nova rješenja za mnoge složene društvene, ekonomske i demografske izazove, od obrazovanja do kvalitete života. – Sveučilišta su ključne institucije za razmjenu znanja, iskustava te razvoj projekata koji pridonose društvenoj transformaciji. Kroz suradnju sveučilišta, gradova i partnera stvara se prostor za inovacije, jačanje znanja i razvoj održivih politika. Takva povezanost omogućuje da se znanje pretvori u konkretne društvene promjene i dugoročno održiv napredak – istaknuo je.

Na skupu su uvodna izlaganja održali voditelj Odjela za visoko obrazovanje pri Europskoj agenciji za obrazovanje i kulturu (European Education and Culture Executive Agency – EACEA) Europske komisije Walter Zampieri i zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac. Istaknuvši kako se u vrijeme krize dodatno pojačava važnost sveučilišta i visokoga obrazovanja, Walter Zampieri rekao je kako su u Europi aktivna 73 sveučilišna saveza. Oni okupljaju sveučilišta koja su usmjerena na različite teme i ciljeve, no sve ih povezuje ideja strateške suradnje, interdisciplinarnosti i predanosti traženju rješenja za različite izazove s kojima se Europa suočava.

– Inicijativa saveza europskih sveučilišta važan je dio strategije Europske komisije u području visokoga obrazovanja, pri čemu se poseban naglasak stavlja na jačanje međuinstitucijske suradnje, razvoj zajedničkih studijskih programa te intenzivniju povezanost s lokalnom zajednicom. Upravo zbog toga UNIC alijansa ima posebnu važnost, jer sustavno povezuje sveučilišta i gradove u cilju zajedničkoga razvoja obrazovanja, istraživanja i inovacija. Time se dodatno osnažuje uloga sveučilišta kao aktivnih sudionika društvenoga i urbanoga razvoja – rekla je.

Govoreći o daljnjem razvoju Europske unije u kojem se održivost i industrijska konkurentnost promatraju kao međusobno povezani ciljevi, Nikolina Brnjac rekla je kako je uspostavljen novi Europski fond za konkurentnost (ECF), vrijedan oko 450 milijardi eura, uključujući program Horizon Europe i fondove za inovacije, koji objedinjuje 14 instrumenata iz postojećega proračuna. Cilj toga fonda je osigurati europsku konkurentnost u inovativnim tehnologijama i strateškim sektorima, uključujući infrastrukturu, kroz kombiniranje različitih izvora financiranja. Fond je otvoren svim državama članicama, a ne samo zemljama s većim gospodarstvima i jačim istraživačkim sustavima.

– Budućnost Europe gradi se u gradovima i regijama kroz suradnju, ulaganja i snažna partnerstva koja izravno poboljšavaju svakodnevni život građana. Gradovi koji će biti uspješni u budućnosti nisu nužno najveći, nego oni koji znaju povezati ljude, ideje, inovacije i prilike u jedinstven sustav razvoja koji ovisi o snažnoj povezanosti sveučilišta, gospodarstva i javnoga sektora kroz zajedničke projekte, inovacijske hubove te jačanje istraživačkih i obrazovnih kapaciteta. Bez znanosti nema snažnoga gospodarstva, a bez ulaganja u obrazovanje i suradnje s poslovnim sektorom nema ni inovacija ni konkurentne Europe koja može stvarati prilike za buduće generacije – istaknula je.

U okviru programa održana je i panel-rasprava o izgradnji strateških partnerstava u postindustrijskim gradovima. Uz gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića, panelisti su bili gradonačelnik Grada Bilbaoa Juan Mari Aburto, gradonačelnik općine Maltepe u Istanbulu Esin Köymen, bivša rektorica i aktualna predsjednica Izvršnog odbora Erasmus sveučilišta u Rotterdamu prof. dr. sc. Annelien Bredenoord, koja je i predsjednica Upravnog odbora UNIC saveza, rektor Sveučilišta u Łódźu prof. dr. sc. Rafał Matera i predstavnica Inovacijske alijanse iz Oulua Maria Vuorensola.

Sudionici panela istaknuli su kako se Europa suočava s važnim promjenama koje utječu na odnose između visokoga obrazovanja, urbanoga razvoja i regionalnih politika, pri čemu UNIC savez ima ključnu ulogu u povezivanju sveučilišta i gradova u procesu postindustrijske tranzicije kroz zajedničke inovacije i razmjenu znanja.

Panelisti su naglasili važnost slobodnoga kretanja istraživanja i obrazovanja kao temeljnoga elementa europske integracije i jačanja ekonomske otpornosti. Također su govorili o priuštivom stanovanju, zelenoj energetskoj tranziciji i digitalnoj transformaciji, pri čemu su sveučilišta istaknuta kao mjesta na kojima se stvaraju nova rješenja za aktualne izazove.

Sudionici panela zaključili su kako je potrebno osigurati dodatno strateško financiranje te ojačati suradnju akademske zajednice, privatnoga sektora i lokalnih vlasti s ciljem stvaranja uključivih i održivih urbanih sustava te jačanja globalne konkurentnosti Europe kroz ulaganje u ljudski potencijal. Moderatori panela bili su glavna koordinatorica UNIC saveza prof. dr. sc. Semiha Denktaş i prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jurica Pavičić. U okviru Foruma predstavljena je i zajednička deklaracija UNIC saveza kojom predstavnici gradova i sveučilišta potvrđuju svoju predanost daljnjem razvoju suradnje usmjerene na stvaranje održivih, uključivih i otpornih europskih gradova budućnosti.

UNIC je europski savez sveučilišta i gradova koji povezuje visokoobrazovne institucije s ciljem zajedničkoga razvoja inovacija, znanja i društvenoga utjecaja. Kroz zajedničke projekte i mobilnost studenata i istraživača UNIC potiče stvaranje uključivih, održivih i inovativnih urbanih okruženja u Europi. Savez čini 10 europskih sveučilišta iz 10 gradova i država (Erasmus sveučilište u Rotterdamu, Nizozemska; Sveučilište Ruhr u Bochumu, Njemačka; Sveučilište u Corku, Irska; Sveučilište Koç u Istanbulu, Turska; Sveučilište Deusto u Bilbau, Španjolska; Sveučilište u Liègeu, Belgija; Sveučilište u Oulu, Finska; Sveučilište u Łódźu, Poljska; Sveučilište u Malmöu, Švedska; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska).