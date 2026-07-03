Idete na Thompsona u Zaprešić? Koncert će blokirati promet i skrenuti ZET-ove linije. Ovdje je sve što trebate znati

Zbog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, u subotu, 4. srpnja, poslije 15 sati, pa do završetka koncerta, dolazi do izmjena u prometu na linijama 172 (Zagreb /Črnomerec/ - Zaprešić), 174 (Zaprešić - Hruševec Kupljenski) i 182 (Trg mladosti - Groblje Zaprešić - Šibice), javljaju u ZET-u. Deseci tisuća, podsjetimo, dolaze na koncert, a organizatori i Grad preporučuju obožavateljima da, ako je to moguće, putuju javnim prijevozom.

Linija 172 prometovati će skraćeno trasom - redovnom trasom do Ulice kardinala Alojzija Stepinca -Ulica bana Josipa Jelačića - Ulica Ante Starčevića - TERMINAL ZAPREŠIĆ - Ulica Pavla Lončara te dalje redovnom trasom za Črnomerec. Neće se koristiti obostrana autobusna stajališta „Zelengaj“, „Trg dr. Tuđman“, „Mažuranićeva“, „Stadion“, te stajalište „Dom zdravlja“ u smjeru terminala.

Linija 174 vozit će ovako: redovnom trasom do Ulice Dragutina Tadijanovića - (ravno) Mokrička ulica - (lijevo) Ulica Pavla Lončara - (lijevo) Ulica Ante Starčevića - TERMINAL ZAPREŠIĆ - Ul. bana Josipa Jelačića - Ul. Pavla Lončara - Mokrička ulica - Ul. Dragutina Tadijanovića te dalje redovnom trasom. Neće se koristiti obostrana autobusna stajališta „Trg dr. Tuđman“, „Mažuranićeva“ i „Stadion“, a na izmijenjenom dijelu trase linija 174 koristit će usputna stajališta.

Linija 182 imat će sljedeću trasu: Ul. bana Josipa Jelačića - Ulica Pavla Lončara - Mokrička ulica - Ulica Zelengaj - GROBLJE ZAPREŠIĆ te redovnom trasom u povratku do terminala Zaprešić. Neće se koristiti stajalište „Stadion“, a na izmijenjenom dijelu trase linija 182 koristit će usputna stajališta. S obzirom da se očekuje povećanje broja putnika, sukladno potrebama prijevozni kapaciteti bit će pojačani dodatnim autobusima prije i poslije koncerta.

Što se tiče situacije u prometu, u Gradu Zaprešiću najavljuju sljedeće informacije. U vrijeme kada se za to ukaže stvarna potreba, promet će biti privremeno ograničen na području Grada Zaprešića koje omeđuju ulice:

Ulica Pavla Lončara

Mokrička ulica

Ulica Matije Skurjenija

Ulica bana Josipa Jelačića

Industrijska ulica

Alternativni obilazni pravci u tom razdoblju: Južni obilazni pravac: Avenija hrvatskih branitelja – Ul. Ante Starčevića – Ulica Pavla Lončara – Zagrebačka cesta i Ulica Ilije Gregorića prema Harmici.

Sjeverni obilazni pravac: Državna cesta D1 – Pojatno – Matije Gupca – Kumrovečka – Donja Pušća – Marija Gorica – Prigorje Brdovečko – Zagrebačka ulica – Harmica.

Posebna ograničenja i preusmjeravanja u subotu, 4. srpnja: U vrijeme kada se ukaže potreba, u subotu će se provoditi dodatna preusmjeravanja prometa na sljedećim ključnim lokacijama i raskrižjima:

Raskrižje Veliki Vrh i Ulica bana Josipa Jelačića: Promet se preusmjerava na Pojatno te na državnu cestu D1.

Raskrižje Ulica Josipa Anića – Pavla Beluhana: Promet se preusmjerava na Ulicu Ilije Gregorića – Zagrebačku – Pavla Lončara – Aveniju hrvatskih branitelja – Aleju Bologne.

Raskrižje Ulice Pavla Lončara i Ulice Obrubići: Promet se preusmjerava prema Aveniji hrvatskih branitelja – Aleji Bologne ili na državnu cestu D1.

Čvor Jarek u smjeru Zaprešića (državna cesta D1): Promet se preusmjerava na državnu cestu D1.

Važna napomena za vozače: Državna cesta D1 (tzv. “stara zagorska”) prometovat će redovito, nesmetano i bez ikakvih ograničenja.

Autocesta A2 također će tijekom cijelog razdoblja biti u potpunosti otvorena za sav promet.