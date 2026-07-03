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I OVIH DANA SE PRIČA O NJOJ

Ova zagrebačka prometnica od 30-ih je u središtu pažnje: 'Najpotresnije fotografije poplave bile su iz te ulice'

Zagreb: Separatori postavljeni i u Savskoj cesti
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.07.2026.
u 15:00

"Već su joj 243 godine, mjereći od izgradnje prvoga mosta kada je Savska cesta i trasirana i izgrađena, a još uvijek je tako puna života i važna cijelome gradu", zaključuju.

Zapanjujuće je, piše na Facebook stranici "Savska cesta kao mjesto susreta", kako je Savska jedna od izuzetno rijetkih prometnica ili, šire govoreći, javnih prostora, koji se tako često pojavljuju na naslovnicama novinskih tekstova, u udarnim TV izvještajima, medijskim objavama, kako nekada, tako i sada.

Sada je, pišu administratori stranice, u fokusu javnosti zbog žutih traka, a još nedavno je u "žiži javnosti" bilo rušenje zgrade Vjesnika. Godine 1970., nastavljaju, svi su se divili novosagrađenoj trgovini Slovenijalesa koja je zamijenila zloglasnu kaznionicu, a 1964. su neke od najpotresnijih fotografija poplave bile baš one sa Savske ceste. Zagrebački zbor je poglede privlačio u Savskoj 25 1940., a 30-ih godina Savsko kupalište. "Savskoj su cesti već 243 godine, mjereći od izgradnje prvoga mosta kada je Savska cesta i trasirana i izgrađena, a još uvijek je tako puna života i važna cijelome gradu", zaključuju. 

Kada su u pitanju žuti trakovi, i danas smo, podsjetimo, objavili jedan tekst upravo na tu temu. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode objavljene su fotografije na kojima se vidi kako neki vozači voze po žutom traku na Savskoj unatoč gumenim separatorima koji su tamo nanovo postavljeni baš u svrhu sprječavanja neovlaštenog ulaska vozila u žute trakove. 
Ključne riječi
separatori Vjesnik Zagreb Savska

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